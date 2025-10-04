Garry Kasparov carga contra Putin en A Toxa y advierte a Europa de que su futuro "se juega en Ucrania"

A TOXA (O GROVE), 4 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Renew Democracy Iniciativ, el ajedrecista Garry Kasparov, ha protagonizado la clausura del Foro La Toja Vínculo Atlántico 2025 con críticas al presidente ruso Vladimir Putin y advirtiendo a la Unión Europea de que su futuro "se juega en Ucrania".

Así, con un símil sobre el ajedrez, Kasparov ha iniciado su intervención señalando que los dictadores "no juegan al ajedrez" porque se trata de un juego en el que se tiene "toda la información y herramientas disponibles", por lo que, en su opinión, "suelen jugar al póker, dónde si tienes suficiente dinero puedes empezar a subir la apuesta".

Por eso, ha asegurado que a Putin se le da bien el póker porque "sigue de farol y sigue ganando", pero "no porque tenga un brazo fuerte, sino porque la otra parte sigue barajando y tirando sus cartas".

"La gente me preguntaba, ¿cómo sabías todo esto? Mi respuesta es muy fácil, escucho a Putin y le puedo echar la culpa de muchos crímenes, pero él antes ya hablaba abiertamente sobre sus ideas y planes", ha manifestado.

Asimismo, Kasparov ha pedido dejar de aplicar "los estándares democráticos a un dictador" y ha asegurado que la guerra en Ucrania "no va a terminar mientras Putin tenga recursos", al tiempo que ha augurado que las hostilidades "no van a finalizar en Ucrania, porque son contra la Unión Europea, contra la OTAN y contra EEUU".

RESTAURAR LA INFLUENCIA RUSA

"Putin quiere restaurar la influencia rusa. Cuando la gente dice, oh, probablemente estemos un paso detrás de Putin, les digo, no, no estás un paso detrás de Putin, estás dos guerras detrás de Putin. Estás asustado de que la Tercera Guerra Mundial comience, mientras Vladimir Putin ya está luchando contra la Cuarta Guerra Mundial", ha reflexionado.

También ha mencionado en su intervención, moderada por el autor de 'Putinistán', Xavier Colás, al presidente de EEUU, Donald Trump, de quien ha dicho que sigue dos criterios: "dinero y gloria personal".

Para Kasparov, la filosofía de Trump "es simple" y solo quiere ir "con el que va ganando".

Además, con la situación Israel-Palestina también en el tablero mundial, Kasparov ha defendido que el futuro de Europa no se decide en estos dos territorios, sino que "se juega en Ucrania".

"Como jugador de ajedrez puedo decir que la clave del éxito es entender el lenguaje de las posiciones", ha recalcado.