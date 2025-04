Gartner reconoce a Tecnotree como Proveedor representativo en la Guía de Mercado 2025 para Soluciones de gestión y monetización de ingresos de CSP

ESPOO, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--abr. 2, 2025--

Tecnotree, una plataforma digital global y líder en servicios para IA, 5G y tecnologías nativas de la nube, ha sido nombrada Proveedor representativo en la edición 2025 de la Guía de Mercado de Gartner para Soluciones de gestión y monetización de ingresos (RM&M) de CSP. Creemos que este reconocimiento subraya el liderazgo de Tecnotree en el suministro de soluciones RM&M de próxima generación que permiten a los proveedores de servicios de comunicaciones (CSP) lograr agilidad, escalabilidad y transformación empresarial en el panorama de las telecomunicaciones en rápida evolución.

La Guía de Mercado de Gartner® describe el panorama cambiante de la gestión de ingresos para los proveedores de servicios de comunicaciones. El informe hace hincapié en la necesidad de automatización inteligente basada en Gen AI, arquitecturas nativas de la nube y perspectivas predictivas impulsadas por la IA para promover nuevas oportunidades de monetización. Creemos que la inclusión de Tecnotree pone de relieve su liderazgo en el suministro de soluciones RM&M de nueva generación diseñadas para mejorar la agilidad, la escalabilidad y la transformación empresarial de los operadores de telecomunicaciones de todo el mundo.

Con un fuerte enfoque en la automatización impulsada por IA, plataformas SaaS basadas en la nube y ecosistemas digitales multiexperiencia, Tecnotree ayuda a los CSP a mejorar los flujos de ingresos al tiempo que integra capacidades de tecnología financiera y soluciones preparadas para 5G. La inversión continua de la empresa en innovaciones vanguardistas en las áreas de monetización B2B2X basada en la nube, sus ofertas SaaS y de tecnología financiera garantiza que los operadores puedan agilizar sus procesos de ingresos, acelerar la transformación digital y crear nuevo valor para el cliente a través de asociaciones dinámicas con el ecosistema.

Padma Ravichander, directora ejecutiva de Tecnotree, declaró: «El reconocimiento de Tecnotree en la Guía de Mercado de Gartner valida nuestro compromiso inquebrantable de capacitar a los CSP de todo el mundo con soluciones innovadoras de gestión y monetización de ingresos digitales. Estamos dedicados a proporcionar tecnologías impulsadas por IA, habilitadas para la nube y preparadas para el futuro que abran nuevos flujos de ingresos, mejoren la eficiencia operativa y permitan a nuestros clientes liderar la transformación digital y la conectividad de próxima generación».

A medida que los CSP exploran el panorama de las telecomunicaciones, en rápida evolución, las plataformas digitales de Tecnotree proporcionan las herramientas necesarias para permitir el cobro en tiempo real, el aseguramiento automatizado de los ingresos y soluciones de facturación flexibles que resultan válidos tanto los modelos de negocio tradicionales como los emergentes.

Acerca de Tecnotree

Tecnotree es un sistema de soporte empresarial (BSS) digital preparado para 5G, con capacidades IA/AA y extensibilidad multinube. Tecnotree lidera el TM Forum Open API Conformance con 59 API abiertas certificadas, incluidas 9 API abiertas del mundo real, un testimonio del compromiso de la empresa con la excelencia, y se esfuerza continuamente por ofrecer experiencias y servicios diferenciados tanto a los CSP como a los DSP. Nuestra pila BSS digital, ágil y de código abierto, abarca toda la gama de procesos empresariales (desde el pedido hasta el cobro) y la gestión de suscripciones para los sectores de las telecomunicaciones y otros servicios digitales, creando oportunidades más allá de la conectividad. Tecnotree también proporciona tecnología financiera y B2B2X mercado digital multiexperiencia a su base de suscriptores a través de la plataforma Tecnotree Moments para empoderar a las comunidades conectadas digitalmente a través de juegos, salud, educación, OTT, y otros ecosistemas verticales. Tecnotree cotiza en el Nasdaq de Helsinki (TEM1V).

