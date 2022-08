Garuba: "Es obvio que se nos va a exigir más a todos, a mí personalmente y a todo el equipo"

El internacional español Usman Garuba aseguró que "es obvio" que en este Eurobasket, el primero sin los hermanos Gasol, se va "a exigir más a todos", tanto a él como "a todo el equipo", que ya no debe ir "de menos a más" sino "con constancia en todos los partidos" para cumplir su objetivo.

"Es obvio que se nos va a exigir más a todos, a mí personalmente y a todo el equipo. Somos jugadores distintos, formamos un grupo nuevo, tenemos la mentalidad de ir día a día, competir y a partir de ahí vamos a darlo todo", declaró el azudense en rueda de presa solo un día antes de viajar a Georgia para el Eurobasket.

El jugador de los Houston Rockets opina que, a diferencia de otras ocasiones, el equipo no puede permitirse un comienzo dubitativo. "En este caso, en este grupo, creo que es distinto comparado con otros años. En vez de ir de menos a más tenemos que tener una constancia en todos los partidos porque los rivales son fuertes y los cruces pueden ser fuertes", indicó.

Además, cree que España tiene que ir "día a día" y centrarse en cada partido "como si fuese el último" para poder conseguir su objetivo, que es "ir ganando partidos e ir mejorando día a día".

En esta edición del Eurobasket, España no parte en la primera línea de favoritos, algo que Garuba ve como positivo porque "está bien no tener presión". Sin embargo, no cree que haya que confundir eso con relajación o poca ambición.

"España siempre tiene presión, siempre es un equipo que compite, luchamos, siempre obtenemos medallas, o casi siempre, pero siempre nos dejamos todo. Este año tenemos un poco menos de presión y nos puede venir bien a la hora de trabajar ciertas cosas, no tener tanta exigencia, pero eso no significa que no vayamos a darlo todo y competir hasta el final", apuntó.

También hace extensible ese pensamiento a la afición, donde se observa cierta negatividad. "Lo que opinen los aficionados al final es su opinión, yo tengo una opinión distinta, creo que somos un equipo nuevo, pero que eso no significa que tengamos pesimismo entre nosotros. Tenemos una mentalidad positiva de ir partido a partido y vamos a competir y a darlo todo para poder callar la boca a esos aficionados", argumentó.

A pesar de que llegó lesionado al comienzo de la preparación, ha podido llegar bien al Eurobasket, donde se espera que sea uno de los referentes del combinado español. "Me siento mucho mejor que al principio de mi llegada, cada día he ido mejorando y solo sé que me siento mejor, la verdad", explicó.

En otro orden de cosas, Garuba asegura que lleva "queriendo mucho tiempo jugar con la selección" y que ha puesto "mucho para jugar" en este Eurobasket. "Después de un año de lesiones y de no poder jugar la liga de verano, insistí mucho para poder jugar este Europeo y quiero agradecérselo al equipo, que al final me dejó participar. Puede ser un gran escaparate para mí", explicó.

El pívot cree que "la falta de minutos de este año" la podrá compensar en el Eurobasket, algo que también le puede "venir bien de cara a la temporada que viene", que será su segunda campaña en la NBA.

El gran rival de España en la fase de grupos será Turquía, que tendrá como una de sus estrellas a Alperen Sengun, compañero de equipo de Garuba y con el que además comparte posición, por lo que el enfrentamiento entre ambos será especial para el español.

"Llevamos mucho tiempo hablando de ese partido, nada más salió el calendario y el grupo. Nos tenemos muchas ganas entre nosotros de siempre, desde muy pequeños y será un gran partido, seguro", comentó el azudense.