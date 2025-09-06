Gasly extiende contrato con Alpine, propiedad de Renault, hasta 2028

Por Alan Baldwin

MONZA, Italia, 6 sep (Reuters) - El piloto francés Pierre Gasly firmó una ampliación de su contrato con Alpine hasta el final de la temporada 2028, anunció el sábado el equipo de la Fórmula Uno, propiedad de Renault, en el Gran Premio de Italia.

Alpine es último en la clasificación de Constructores después de 15 carreras en la temporada de 24 pruebas, y Gasly ha sumado sus 20 puntos hasta ahora, con un sexto puesto como mejor resultado en Reino Unido. El piloto se unió al equipo en 2023.

“Estoy encantado de comprometer mi futuro a largo plazo con Alpine. Como francés, especialmente, pilotar para una compañía automovilística francesa me hace sentir muy orgulloso”, dijo Gasly. “Siempre he sentido que este equipo es el lugar adecuado para estar en el futuro”.

Gasly dijo que el apoyo del jefe del equipo, Flavio Briatore, y el compromiso del recién nombrado director general de Renault, François Provost, así como del personal de la fábrica, habían hecho que fuera una decisión natural.

“Quiero estar aquí en los próximos años y cumplir nuestro objetivo común: ganar carreras y campeonatos del mundo”, añadió.

Briatore, que llevó al equipo a ganar títulos cuando corría como Benetton en la década de 1990 y luego como Renault a principios de la década de 2000, se refirió a Gasly como el "piloto líder".

“Pierre ha sido un activo inmenso para el equipo durante este difícil periodo. Me ha impresionado mucho su actitud, dedicación y talento, y esperamos continuar juntos este proyecto durante mucho tiempo”, señaló.

Gasly ha tenido dos compañeros de equipo esta temporada, ya que el australiano Jack Doohan fue sustituido por el argentino Franco Colapinto después de seis carreras. Persiste la incertidumbre sobre quién correrá junto al francés la próxima temporada. (Reporte de Alan Baldwin. Editado en español por Javier Leira)