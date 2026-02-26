Gasolineras venezolanas se declaran en emergencia por bajos márgenes: documento

CARACAS, 26 feb (Reuters) - La asociación de gasolineras Fenegas solicitó al Gobierno el miércoles que estandarice los precios de los combustibles, unos de los más baratos del mundo, según una carta vista por Reuters, que denuncia lo que, según el gremio, son años de solicitudes desatendidas que los están dejando sin márgenes para operar

Tras años de reuniones y solicitudes "sin haber encontrado, hasta el momento, el camino hacia las soluciones que nos permitan prestar nuestro servicio de manera segura, continua y rentable y, en este preciso instante, han sido infructuosas nuestras últimas diligencias para ser atendidos", dice la carta

El Gobierno está implementando un programa piloto —inicialmente en Caracas, pero que ahora se ha expandido a otras zonas— donde la gasolina "súper premium" se vende a US$1 por litro, en lugar del precio de US$0,50 impuesto en 2020

El resto de las gasolineras del país, abastecidas por la petrolera estatal PDVSA, siguen vendiendo a US$0,50 por litro gracias a un importante subsidio gubernamental

Algunas gasolineras cobran en dólares, mientras que otras están subsidiadas por el Gobierno y cobran en bolívares, el equivalente a tan solo US$0,02 por litro. Sin embargo, los operadores de gasolineras dicen que, independientemente de la moneda, sus márgenes de ganancia son extremadamente bajos

Las gasolineras solo están ganando un centavo de dólar por litro vendido, según tres fuentes cercanas a la Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios de Hidrocarburos (Fenegas), lo que les impide pagar salarios y gastos básicos

El gremio se reunió con representantes del Gobierno el miércoles para presentar la solicitud de emergencia, dijo una de las fuentes

"Si vendes 50.000 litros al mes, ganarás solo US$500", dijo la fuente. "Esos US$500 no alcanzan para pagar salarios, impuestos ni nada. Además, internet, agua, electricidad, todo; los costos fijos de una gasolinera rondan los US$800"

Otra fuente del sector sostuvo que algunas gasolineras con precios en dólares estaban experimentando fuertes caídas en las ventas desde el aumento de precios

"Hay gasolineras en Caracas que pasaron de vender el equivalente a una cisterna, más de 36.000 litros, en un día, a 1.000 o 2.000 litros. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo de los venezolanos aún no alcanza para pagar en dólares", dijeron

El Ministerio de Comunicaciones de Venezuela, que gestiona todas las consultas de prensa del Gobierno, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. (Redacción Reuters)