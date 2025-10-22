Gasto en centros de datos en Reino Unido se disparará hasta 10.000 millones de libras anuales: Barbour ABI

LONDRES, 22 oct (Reuters) - El gasto en nuevos centros de datos en el Reino Unido aumentará hasta alcanzar los 10.000 millones de libras anuales para 2029, lo que supone un incremento de más del quíntuple respecto a 2024, según un análisis de la empresa de datos de la construcción Barbour ABI.

El año pasado se gastaron 1.750 millones de libras en centros de datos en el Reino Unido, y se prevé que en 2025 se gasten 2.380 millones.

La demanda impulsada por la inteligencia artificial está fomentando la inversión en centros de datos. Según Barbour ABI, se prevé que los gigantes tecnológicos inviertan 25.000 millones de libras en el Reino Unido en los próximos cinco años, y están previstos casi 100 nuevos proyectos de centros de datos.

El crecimiento se ve respaldado por iniciativas gubernamentales como las Zonas de Crecimiento de Inteligencia Artificial, cuyo objetivo es agilizar el proceso de planificación de nuevas infraestructuras digitales.

Londres y sus alrededores han dominado tradicionalmente el sector de los centros de datos, pero el desarrollo se está extendiendo cada vez más por todo el país, según Barbour ABI.

El mayor proyecto de centro de datos previsto en el Reino Unido es uno a "hiperescala" de 13.000 millones de dólares en el noreste de Inglaterra, propuesto por el grupo estadounidense de capital de riesgo Blackstone.

El mes pasado, Reino Unido y Estados Unidos acordaron un pacto tecnológico con importantes empresas estadounidenses como Microsoft, Nvidia y Google, entre las que se comprometen a invertir en el Reino Unido.

La demanda mundial de centros de datos y los proyectos previstos se han disparado desde la publicación de ChatGPT a finales de 2022, a medida que las grandes fortunas y los Gobiernos apuestan por que la inteligencia artificial generativa revolucionará la forma de trabajar y vivir.

