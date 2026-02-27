Gasto en construcción en EEUU aumenta en línea con las expectativas en diciembre

WASHINGTON, 27 feb (Reuters) -

El gasto en construcción en Estados Unidos aumentó en diciembre, impulsado por un repunte en la construcción de viviendas unifamiliares, así como por la continua fortaleza de las renovaciones de viviendas.

La Oficina del Censo del Departamento de Comercio informó el viernes que el gasto en construcción aumentó un 0,3% tras caer un 0,2% en noviembre. El incremento estuvo en línea con las expectativas de los economistas. El gasto en construcción bajó un 0,4% interanual en diciembre. Los datos se retrasaron debido al cierre de la Administración del año pasado.

El gasto en proyectos de construcción privados aumentó un 0,5% en diciembre, tras descender un 0,2% en noviembre. La inversión en construcción residencial aumentó un 1,5%, tras mantenerse sin cambios en noviembre. El gasto en nuevos proyectos de viviendas unifamiliares repuntó un 1,5%. El gasto en viviendas multifamiliares, que representan una pequeña parte del mercado inmobiliario, creció un 0,1%.

Las renovaciones aumentaron aún más. A pesar de la aceleración de diciembre, la construcción de viviendas siguió siendo lenta debido al aumento de las tasas hipotecarias, el encarecimiento de los materiales de construcción por los aranceles a las importaciones y la escasez de mano de obra.

La bajada de las tasas hipotecarias en las últimas semanas podría impulsar la construcción, aunque los terrenos edificables siguen siendo escasos. La inversión residencial ha disminuido durante cuatro trimestres consecutivos.

El gasto en estructuras privadas no residenciales, como oficinas y fábricas, cayó un 0,7% en diciembre. El gasto en estructuras no residenciales se ha contraído durante ocho trimestres consecutivos, a pesar del auge de la construcción de centros de datos para apoyar la inteligencia artificial.

La inversión en proyectos de construcción pública disminuyó un 0,5% tras caer un 0,2% en noviembre. El gasto en construcción de los gobiernos estatales y locales disminuyó un 0,7% en diciembre, pero los gastos en proyectos del Gobierno federal aumentaron un 1,6%. (Reporte de Lucia Mutikani; edición en Español de Manuel Farías)