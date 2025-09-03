Gasto en traspasos internacionales alcanza récord de US$9760 millones, dice FIFA

Por Rohith Nair

3 sep (Reuters) - El gasto en transferencias rompió récords en la ventana de traspasos, con los clubes de todo el mundo gastando casi US$10.000 millones, dijo la FIFA en un informe publicado el miércoles.

Los clubes registraron casi 12.000 transferencias internacionales en las que el gasto total ascendió a US$9760 millones, dijo la FIFA, lo que representa un aumento de más del 50% en comparación con el mismo período en 2024.

El fútbol femenino también batió récords con más de 1100 transferencias internacionales en las que los montos superaron los US$12 millones.

El Orlando Pride fichó a Lizbeth Ovalle en la transferencia más cara del fútbol femenino cuando la mexicana pasó del Tigres Femenil, club de la Liga MX, por US$1,5 millones.

"Hemos observado un mercado de fichajes en plena ebullición tanto en el fútbol masculino como en el femenino", dijo Emilio García Silvero, Director de Asuntos Jurídicos y Cumplimiento de la FIFA.

La Premier League inglesa fue una vez más protagonista en el mercado de fichajes, con un gasto de más de US$3000 millones en traspasos en los últimos tres meses.

Los clubes alemanes recibieron US$893 millones de sus homólogos ingleses, entre los que destaca el traspaso de Florian Wirtz del Bayer Leverkusen al Liverpool en una operación valorada en 116 millones de libras (US$156,70 millones).

Liverpool también fichó a Hugo Ekitike, del Eintracht Frankfurt, mientras que el Newcastle United fichó al delantero alemán Nick Woltemade, del Stuttgart, en una operación récord para el club. Según los reportes, ambas operaciones ascendieron a 69 millones de libras.

Alemania fue segunda en gasto total, con 980 millones, mientras que Italia fue tercera, con 950 millones.

(1 dólar = 0,7402 libras) (Reporte de Rohith Nair en Bengaluru; Editado en español por Javier Leira)