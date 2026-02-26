Gastronomía: el aceite de oliva es cada vez más un atractivo turístico en Italia

Así, entre 2021 y 2024, la participación en experiencias relacionadas con el aceite de oliva virgen extra aumentó un 37,1 por ciento, mientras 7 de cada 10 italianos lo consideran un símbolo del patrimonio cultural y paisajístico nacional

Se trata de la conclusión del segundo Informe sobre Turismo del Aceite de Oliva, promovido por la Asociación Nacional de Ciudades del Aceite de Oliva, Coldiretti y Unaprol, editado por Roberta Garibaldi

El reporte muestra que esa tendencia se enmarca en la expansión global del turismo gastronómico, un mercado de US$11.500 millones que se prevé que supere los US$40.000 millones para 2030, con un crecimiento anual medio del 20 por ciento

También, el estudio muestra que Europa representa aproximadamente el 30 por ciento del total, e Italia se mantiene entre los destinos más populares para disfrutar de experiencias gastronómicas y enológicas

Según el informe, la demanda está creciendo tanto a nivel nacional, donde el 70 por ciento opta por degustaciones con combinaciones gastronómicas, como principales mercados extranjeros, en particular, Alemania, Francia, Austria, Suiza y Estados Unidos

Ese panorama económico en Italia cuenta con más de 619.000 productores de aceite de oliva y más de 500 variedades

Además de las degustaciones, también crece la demanda de experiencias inmersivas, como recorridos entre olivos centenarios, cenas en olivares -elegidas por el 71 por ciento-, recorridos culturales y visitas a prensas de aceite históricas

Las regiones de Toscana (29 por ciento) y Apulia (28 por ciento) lideran la lista, seguidas de Sicilia (20 por ciento), Umbría (18 por ciento) y Liguria (15 por ciento), mientras que crece el interés por regiones de producción menos conocidas, pero de alta calidad

En cuanto al gasto, se observan diferencias entre mercados: en Europa, el rango de precios oscila entre 20 y 40 euros, mientras que los turistas estadounidenses muestran una mayor predisposición al segmento premium, con un número significativo de turistas dispuestos a gastar entre 60 y 100 euros

Los italianos muestran un gran interés en los aspectos saludables (65 por ciento), varietales (60 por ciento) y culturales (60 por ciento) del aceite de oliva, pero persiste una brecha de conocimiento: el 43 por ciento tiene conocimientos concretos de su producción local o ha visitado olivares

Así, menos de la mitad puede nombrar al menos una variedad

(ANSA)