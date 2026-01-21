Gates y OpenAI se asocian para impulsar la IA sanitaria en países africanos

Por Jennifer Rigby

DAVOS, Suiza, 21 ene (Reuters) - La Fundación Gates y OpenAI están creando una asociación de 50 millones de dólares para ayudar a varios países ⁠africanos a utilizar la inteligencia artificial para ⁠mejorar sus sistemas sanitarios y mitigar el impacto de los recortes de la ayuda internacional, anunció el miércoles Bill Gates.

La asociación, denominada Horizon1000, planea trabajar con líderes africanos para determinar la mejor ⁠manera de ‌utilizar la tecnología, empezando ​por Ruanda.

"En los países más pobres, con una enorme escasez de personal sanitario y falta de infraestructuras ​sanitarias, la IA puede cambiar las reglas del juego y ampliar el acceso a una atención de calidad", ‌afirmó Gates en un blog en el que anunciaba el lanzamiento ‌de la iniciativa.

En declaraciones a Reuters en Davos ​el miércoles, Gates afirmó que la IA tiene el potencial de ayudar a que el mundo vuelva a la normalidad después de que el año pasado los recortes en la financiación de la ayuda internacional fueron seguidos por el primer aumento de muertes infantiles evitables de este siglo.

HACER FRENTE A LOS RECORTES

Los recortes de la ayuda internacional comenzaron con Estados Unidos a principios de 2025, pero se extendieron a otros donantes importantes como Reino Unido y Alemania. En conjunto, la ayuda mundial al desarrollo para la salud se ⁠redujo algo menos del 27% el año pasado en comparación con 2024, según cálculos de la Fundación Gates.

Según Gates, la IA podría ser ​especialmente valiosa en los países afectados por estos recortes.

"Usando la innovación, usando la IA, creo que podemos volver al buen camino", dijo a Reuters el miércoles, añadiendo que la tecnología revolucionaría la asistencia sanitaria.

"Nuestro compromiso es que esa revolución se produzca al menos en los países pobres tan rápido como en los ricos".

LLEGAR A LOS PACIENTES

La fundación ya ha puesto en marcha varias iniciativas de IA, mientras que Ruanda estableció el año pasado un centro de salud de IA en ⁠Kigali.

"Se trata de utilizar la IA de forma responsable para reducir la carga del personal sanitario, mejorar la calidad ​de la atención y llegar a más pacientes", dijo Paula Ingabire, ministra de Tecnologías de la Información y la Comunicación e Innovación ruandesa, en un video publicado el miércoles.

Horizon1000 pretende llegar a 1.000 clínicas de salud primaria y comunidades circundantes en varios países para 2028, dijo Gates, ‍añadiendo que algunos países tienen sólo un médico por cada 50.000 habitantes, incluso en las grandes zonas urbanas, muy por debajo de la proporción en la mayoría de los países de altos ingresos.

Gates explicó a Reuters que la iniciativa se centraría probablemente en mejorar la atención a las mujeres embarazadas y a los pacientes con VIH, ayudándoles con asesoramiento antes de llegar a la clínica, sobre todo ​si hablan un idioma distinto al del profesional sanitario.

A su llegada, la IA ayudaría a reducir el papeleo y a vincular los historiales y las citas de los pacientes de forma más eficaz, añadió.

"Creemos que una visita típica puede ser el doble de rápida y de mejor calidad", afirmó. (Reporte ‍de Jennifer Rigby en Londres y Jeffrey Dastin en Davos, Suiza. Editado en Español por Ricardo Figueroa)