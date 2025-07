Gato llamado Leonardo da Pinchy no quiere tu cariño, quiere robar tu ropa interior

WELLINGTON, Nueva Zelanda (AP) — La mayoría de los dueños de gatos temen que sus mascotas traigan a casa ratones o pájaros, pero para los dueños de un felino delincuente en Auckland, Nueva Zelanda, hay una vergüenza peor: ser el cómplice involuntario de una imparable ola de crímenes de un solo gato.

Su prolífico robo de ropa de tendederos y dormitorios en el tranquilo vecindario costero de Mairangi Bay ha convertido a Leo, de 15 meses de edad, en una celebridad local y le ha ganado un nuevo apodo. Ahora se le conoce como Leonardo da Pinchy.

Y tiene gustos caros. Sus frecuentes botines incluyen calzoncillos de seda, gruesos calcetines de trabajo para hombres —preferiblemente con las pinzas de ropa aún puestas— y, en un episodio mortificante para sus humanos, un suéter de cachemira nuevo de US$181.

"Mi hija estaba en casa enferma y me llamó al trabajo diciendo: 'Es malo, es malo, esto es lo peor que ha traído, es realmente malo'", dijo Helen North, la dueña de Leo. "Porque era hermoso. Yo estaba como, 'Oh, ¿puedo quedármelo?' Pero no pude".

En cambio, North recurrió a un grupo de WhatsApp del vecindario para devolver los bienes robados por Leo a sus legítimos dueños. Su mensaje habitual: "¿Son estos tus calzoncillos?".

Pero el botín seguía acumulándose: montones de calcetines y ropa interior, e incluso una serpiente de peluche de 1,5 metros de largo. En un día récord, Leo regresó con nueve artículos, suficientes para un atuendo completo si no te importaba una mezcla de todo, desde ropa de bebé hasta ropa de hombre.

"Trajo una camiseta esta mañana a las 8:10", dijo North. "Las tiendas ni siquiera habían abierto".

Con decenas de artículos sin reclamar, la avergonzada dueña amplió su búsqueda de las víctimas de Leo este mes, publicando fotos de sus botines en una página local de Facebook junto con una disculpa y su dirección. Aquellos que se presentaron para reclamar sus pertenencias incluyeron a una mujer que reconoció sus calzoncillos rosa y morado y a un niño cuya querida y desaparecida camiseta deportiva fue identificable gracias a su nombre impreso en la parte trasera.

La ira que North esperaba por las travesuras de robo de Leo no se materializó, aunque uno de sus objetivos, que es alérgico a los gatos, ahora pone a secar su ropa al interior.

"Todos nuestros vecinos piensan que es increíble", comentó. "Algunos de ellos están bastante molestos porque en realidad no ha robado nada de ellos".

Aun así, North ha intentado todo para frenar la obsesión de su gato por la ropa, desde intentar mantenerlo adentro hasta dejar ropa en casa para que la robe.

Sin tener suerte.

"Solo quiere cosas que no debería tener", señaló y agregó que tampoco estaba dispuesta a arriesgarse con una sugerencia en internet de que Leo simplemente necesitaba otro compañero de juegos.

"Podría enseñarle a otro gato a hacer esto", dijo North.

La vida delictiva de Leo comenzó cuando se le permitió salir de casa por primera vez hace un año. Pero su familia espera que se trate de una fase juvenil.

"Espero que lo supere porque no quiero hacer esto durante, como, 15 años", comentó North. "Esto es mucho trabajo administrativo".

Por ahora, en las calles de Mairangi Bay, Leonardo da Pinchy sigue en libertad.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.