Gattoni, presentado con el Sevilla: "Tengo clarísima la magnitud de este club"

El futbolista argentino Federico Gattoni destacó este viernes "la magnitud de este club", aludiendo a su reciente aterrizaje en el Sevilla FC, por "la historia" y por "la grandeza" de los hispalenses ya que, en sus propias palabras, "las siete Europa League ganadas no son menores".

"Tengo clarísima la magnitud de este club, la historia, la grandeza, las siete Europa League ganadas no son menores. Es un club de gran magnitud que llena de expectativas y sueños", dijo el central argentino durante una entrevista con los medios oficiales del club, tras su puesta de largo en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

"Es una locura. Desde el primer momento sentí el cariño desde todos los lugares del club, tanto de la afición como de las personas que trabajan aquí. Para mí es un placer y me siento muy a gusto", comentó Gattoni, sintiéndose listo para afrontar "un nuevo desafío" en su trayectoria profesional.

"Nosotros vivimos de desafíos, pero este es uno para el que me he preparado y que tengo muchas ganas de afrontar", argumentó. "Ha sido un gran paso para mí. Todo cambio lleva algún movimiento, pero lo llevé de la mejor manera y disfruté todo. Hasta el último día en San Lorenzo y desde el primer día acá en Sevilla", añadió al respecto.

Igualmente, Gattoni habló sobre sus nuevos compañeros. "Hay grandísimos jugadores en la plantilla y muchos argentinos, que es un punto no menor para uno en una adaptación. Me he encontrado con grandes chicos y para mí es un placer estar acá. Me han hablado maravillas, no es para menos".

Al hilo de esto, también fue cuestionado por la historia de los argentinos en el Sevilla a lo largo de todos estos años: "Pasaron grandísimos jugadores por este club. Sé que los argentinos han hecho historia acá y les ha ido bien y para mí es un nuevo desafío y vengo a ayudar, a aportar para que siga creciendo la historia del Sevilla".

"Seguí en todo momento al Sevilla, tengo claro lo que es la afición y su exigencia. Es un hermoso desafío, no veo la hora de estar en el Sánchez-Pizjuán, es una hermosa experiencia que tengo ganas de vivir", indicó Gattoni, para luego detallar su propio estilo de juego y lo que intentará aportar al conjunto hispalense.

"Siento que soy un jugador que en todo momento busca ir para adelante. Mi objetivo es ganar duelos y ser protagonista, que es lo que hay que ser en los clubes grandes. Siempre es importante la intención del primer pase y van a tener a alguien que va a dejar la vida por los colores, como siempre hice donde me tocó", resumió.

Sobre la plantilla actual, valoró su competitividad: "Hay que competir y siempre estoy para aportar el granito de arena para que sea lo mejor para el equipo, que es lo primordial". Además, no escondió que disputar la Champions League le motiva. "Es un gran reto. El equipo terminó la temporada de forma muy buena y el ir a Champions ya todos sabemos lo que significa. Me puse muy contento", subrayó.

En este sentido, su estreno oficial como nervionense podría ser en Atenas durante la Supercopa de Europa, en caso de disputar minutos el próximo 16 de agosto ante el Manchester City: "Toda temporada renueva expectativas, pero iniciar con una final tiene un gusto con ese plus más. Ir partido a partido es el mejor camino para las grandes cosas".

"Creo que esa es mi forma de ser y lo será hasta el último día. Siempre me caractericé por ser competitivo, pero con el mejor de los intereses para tener la idea clara de lo que queremos llegar. Siempre mi idea es aportar lo mejor y ser el mejor para aportar desde donde me toque", declaró el zaguero argentino.

"Llego cargado de sueños y expectativas, pero tengo una idea clara de que el objetivo es ir partido a partido, que es lo que llevan a grandes cosas. Pero sin duda vengo lleno de confianza, sueños y expectativas", insistió. "Busco constantemente mejorar, tengo mucho por crecer y para aportar y ayudar desde donde me toque. Vengo con mucha ambición de pelear cosas y de ser protagonista", agregó.

Por último, admitió estar "con muchas ansias" de jugar en el Sánchez-Pizjuán, de conocer a los aficionados y de "vivir esa experiencia". "Soy un jugador que en todo momento va a aportar y a dar lo máximo por el club, todo lo que tengo va a estar a disposición para que sea lo mejor posible esta temporada y por muchas más", concluyó.

