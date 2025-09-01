Gattuso afronta con ganas el debut con Italia: "No tengo miedo"

El nuevo seleccionador de Italia, Gennaro Gattuso, aseguró estar "animado" antes de afrontar sus dos primeros partidos al frente de la Nazionale, el viernes ante Estonia y tres días después contra Israel en la fase de clasificación al Mundial 2026.

"Siento el peso de mis responsabilidades porque he llevado esa camiseta. Haremos el balance al final. Una cosa es segura: no tengo miedo", insistió el exmediocampista del AC Milan y de la Azzurra.

"Iremos partido a partido, pensando en cómo hacer bien las cosas. Nuestra historia muestra que no hemos ganado muchos partidos con un aluvión de goles", añadió el que fue jugador de la Italia campeona del mundo en 2006.

"Debemos saltar al campo con autoridad y orgullo, pero no podemos afrontar el partido (contra Estonia) con el objetivo de marcar el máximo número de goles", avisó Gattuso, que no ve sencillo el partido.

Su llegada al puesto se dio tras la salida precipitada en junio de Luciano Spalletti, despedido por una derrota 3-0 ante Noruega en Oslo en esta misma fase de clasificación al Mundial.

Ese revés disparó las alarmas en una selección histórica que ya se perdió las fases finales de los dos últimos Mundiales, los de 2018 y 2022.

jr/dr/iga