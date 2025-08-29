Gattuso incluye tres debutantes en su primera convocatoria con Italia

El nuevo seleccionador de Italia, Gennaro Gattuso, dio este viernes su primera lista en la que incluyó a tres debutantes para los partidos de la clasificatoria de Europa para el Mundial 2026 contra Estonia el 5 y 8 de septiembre, respectivamente.

Gattuso sucedió en el puesto en junio a Luciano Spalletti, que era el seleccionador de la Azzurra desde agosto de 2023.

Las tres caras nuevas que llamó son el defensa de 18 años Giovanni Leoni (recién fichado por el Liverpool), el mediocampista Giovanni Fabbian (Bolonia, 22 años) y el atacante Francesco Pio Esposito (Inter de Milán, 20 años).

El arquero Gianluigi Donnarumma, que ha perdido su estatus de titular en el París Saint-Germain, figura también en la lista de 28 jugadores convocados.

Italia, que no se clasificó para los Mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022, se juega mucho en esta ventana de septiembre.

En sus dos primeros partidos del grupo, en junio, sufrió una derrota (3-0) ante Noruega que terminó siendo letal para Spalletti.

Italia es ahora tercera del grupo I con 3 puntos, a nueve puntos del líder Noruega (12 puntos), que tiene dos partidos jugados más.

Gattuso, de 47 años, formó parte como jugador de la Italia campeona del mundo en Alemania en 2006.

Lista de 28 jugadores convocados por Italia para los partidos de clasificación mundialista de septiembre:

Arqueros: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain/FRA), Alex Meret (Nápoles), Guglielmo Vicario (Tottenham/ENG)

Defensas: Alessandro Bastoni (Inter de Milán), Raoul Bellanova (Atalanta), Riccardo Calafiori (Arsenal/ENG), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Nápoles), Federico Dimarco (Inter de Milán), Federico Gatti (Juventus), Giovanni Leoni (Liverpool/ENG), Gianluca Mancini (AS Roma)

Mediocampistas: Nicolo Barella (Inter de Milán), Giovanni Fabbian (Bolonia), Davide Frattesi (Inter de Milán), Manuel Locatelli (Juventus), Nicolo Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle United/ENG)

Atacantes: Francesco Pio Esposito (Inter de Milán), Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bolonia), Matteo Politano (Nápoles), Giacomo Raspadori (Atlético de Madrid/ESP), Mateo Retegui (Al-Qadsiah/KSA), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio)

