Gattuso: "No tenemos nada que perder ante el Real Madrid"

El entrenador del Valencia CF, Gennaro Gattuso, ha asegurado que "no" tienen "nada que perder" este mi√©rcoles en las semifinales de la Supercopa de Espa√Īa ante el Real Madrid, un equipo que "en una jugada" te puede condenar aunque est√©s dominando el partido, y ha indicado que tiene "mucho respeto" al t√©cnico blanco Carlo Ancelotti a pesar de haber tenido "problemas" con √©l.

"No es un buen momento para nosotros, venimos de dos derrotas contra el Villarreal y el C√°diz, totalmente diferentes. Ahora jugamos contra un equipo con una gran mentalidad, contra jugadores que en los √ļltimos a√Īos han ganado cinco 'Champions', es un equipazo. No tenemos nada que perder", declar√≥ en rueda de prensa.

El preparador italiano, que no desveló si finalmente podrá jugar Marcos André, insistió en que es necesario no cometer errores ante el conjunto blanco. "No podemos fallar nunca. Cuando crees que estás dominando el partido, el Real Madrid en una jugada te puede marcar gol", subrayó.

Además, confesó que está "enfadado" por la imagen del equipo en la derrota ante el Cádiz (0-1). "Cuando veo cómo jugamos contra el Cádiz, es normal que tenga dudas. Si un entrenador no tiene dudas cuando ve un partido como el del otro día está loco. El Cádiz tiró dos veces, pero nosotros no hicimos nada. Sin ganas, sin ritmo", expresó.

"Los deportistas tenemos una suerte: en tres días de jugar contra el Real Madrid, no tenemos que esperar. Si tienes ganas y buena energía se puede dar la vuelta a la situación rápidamente. Tengo que convencer a mi equipo de que se puede. Buscamos lo mejor de nosotros. Se puede conseguir con buena mentalidad y energía", continuó.

El transalpino tambi√©n se mostr√≥ algo molesto cuando un periodista asegur√≥ verle bajo de √°nimo. "¬ŅEres psic√≥logo, doctor? Cuando las cosas no van bien, cuando se pierde un partido, ¬Ņtengo que estar contento y sonriente? No soy un imb√©cil ni un loco. Estoy enfadado porque el equipo est√° perdiendo, es normal que cuando pierda tenga una cara de mierda. No me gusta perder ni ver que el equipo juega partidos como hemos jugado contra el C√°diz", apunt√≥.

En otro orden de cosas, Gattuso habl√≥ de su deteriorada relaci√≥n con el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, con el que coincidi√≥ en el AC Milan. "Cuando √©l entrenaba en el N√°poles, yo en diciembre empec√© a trabajar. La prensa y las televisiones hablaban de que el equipo estaba mal, hemos tenido un problema por esto. √Čl sabe que lo respeto mucho y en este momento no tengo nada que decir. Es un problema solo de trabajo. Hemos ganado mucho, es uno de los mejores entrenadores del mundo. A nivel humano y futbol√≠stico le tengo mucho respeto", afirm√≥.

Por √ļltimo, valor√≥ la posible llegada de refuerzos en el mercado de invierno. "El club sabe lo que tenemos que hacer. Estamos mirando los jugadores que tenemos que fichar, sus condiciones, que puedan jugar desde el primer minuto, que no podemos esperar a que coja ritmo. Estamos buscando jugadores que tengan minutos en las piernas. Peter -Lim- sabe que estamos buscando un mediocampista por la lesi√≥n de Nico, hemos hablado de esto tambi√©n", finaliz√≥.

Europa Press