Gaudu gana la tercera etapa de la Vuelta y Vingegaard conserva el maillot rojo

CERES, Italia, 25 ago (Reuters) - El francés David Gaudu, del equipo Groupama-FDJ, superó a sus rivales en las últimas curvas cerradas y ganó el lunes la tercera etapa de la Vuelta a España, en la que Jonas Vingegaard fue tercero y retuvo el liderato de la general.

Gaudu terminó por delante de Mads Pedersen (Lidl-Trek) para ascender al segundo puesto de la clasificación general, a 14 segundos del danés Vingegaard (Visma-Lease a Bike).

El compañero de equipo de Pedersen, Giulio Ciccone, terminó cuarto y marcha tercero en la general al final de la primera etapa de media montaña de la carrera, un recorrido de 139 kilómetros entre San Maurizio Canavese y Ceres, en Italia.

Jorge Arcas (Movistar) y Axel Zingle (Visma-Lease a Bike) no tomaron la salida tras sufrir sendas caídas el domingo en condiciones de lluvia.

