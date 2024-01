(Actualiza con derrota de Osaka)

Por Nick Mulvenney

MELBOURNE, 15 ene (Reuters) - La campeona del Abierto de Estados Unidos, Coco Gauff, pas贸 a la segunda ronda del Abierto de Australia el lunes, pero la defensora del t铆tulo de Wimbledon, Marketa Vondrousova, tuvo una humillante eliminaci贸n a manos de Dayana Yastremska, procedente de la fase previa del torneo.

Otra que sufri贸 una eliminaci贸n temprana fue Naomi Osaka. La bicampeona en Melbourne cay贸 ante la francesa Caroline Garcia por 7-6 y 7-6 (7-2) en su vuelta al circuito tras 15 meses fuera por su maternidad.

"Creo que ha sido un partido muy bueno y que lo he hecho lo mejor posible", declar贸 Osaka tras la derrota. "La competidora que hay en m铆 no est谩 contenta de no estar ganando estos partidos (pero) creo que necesito trabajar duro y jugar muchos m谩s partidos y entonces espero que mis sue帽os se hagan realidad".

Por su parte Gauff, cuarta cabeza de serie, admiti贸 haber empezado nerviosa el primer partido en la Rod Laver Arena, pero pronto mejor贸 su juego y gan贸 los 煤ltimos nueve juegos para imponerse a Anna Schmiedlova por un contundente 6-3 y 6-0.

"Creo que me liber茅 y todo empez贸 a encajar", dijo la estadounidense de 19 a帽os.

Gauff dio la campanada por primera vez en Melbourne Park en 2020 con una sorpresa sobre Osaka, defensora del t铆tulo en ese momento,

Vondrousova fue la primera jugadora no cabeza de serie en ganar el t铆tulo femenino en Wimbledon el a帽o pasado, pero el lunes sufri贸 una inesperada derrota por 6-1 y 6-2 a manos de Yastremska.

"No practiqu茅 mucho antes del torneo porque estaba lesionada", declar贸 Vondrousova, que se retir贸 del calentamiento por un problema en la cadera.

En los dos primeros d铆as del torneo, los tenistas procedentes de la fase clasificatoria han causado numerosos problemas a los jugadores conocidos, como el desaf铆o de Dino Prizmic a Novak Djokovic, 10 veces campe贸n del torneo, durante cuatro horas el domingo por la noche.

Daniil Medv茅dev, tercer cabeza de serie, quiz谩s tuvo suerte de que su rival, Terence Atmane, se retirara lesionado durante su partido inaugural.

El franc茅s, n煤mero 144 del mundo, que hab铆a ganado el primer set al campe贸n del Abierto de Estados Unidos 2021 antes de que Medv茅dev igualara la contienda 1-1, estaba aguantando en el tercer parcial cuando empez贸 a sufrir fuertes calambres en el muslo.

El jugador de 22 a帽os trat贸 de aguantar durante casi una hora, pero finalmente dio por concluido su primer partido del cuadro principal de un Grand Slam cuando perd铆a por 5-7, 6-2, 6-4 y 1-0 ante el ruso.

"Fue un partido duro, 茅l jug贸 bastante bien", dijo Medv茅dev sobre su rival.

"Jugu茅 mal al principio del primer set. Cuando empec茅 a sentirme mejor f铆sicamente, 茅l empez贸 a tener calambres. Las condiciones eran brutales".

El s茅ptimo cabeza de serie, el griego Stefanos Tsitsipas, tambi茅n estuvo un set abajo en su partido contra Zizou Bergs 鈥攓ue hab铆a perdido en la fase previa pero clasific贸 por la baja de otro tenista鈥, pero se recuper贸 para imponerse por 5-7, 6-1, 6-1 y 6-3.

"No ha sido f谩cil", dijo el subcampe贸n de 2023 en Melbourne Park. "Pero esa determinaci贸n y ese fuego brillaron en el segundo set. Fui capaz de mantenerlo en movimiento, realmente me sent铆 en la cima de mi juego despu茅s del primer set".

"una sensaci贸n incre铆ble"

Hubo escenas emotivas en la pista 13, donde el italiano Flavio Cobolli, tambi茅n procedente de la ronda clasificatoria, gan贸 su primer partido del cuadro principal de un Grand Slam por 6-4, 3-6, 6-3, 2-6 y 7-5 sobre el chileno Nicolas Jarry.

Sebastian Korda, 29潞 cabeza de serie, necesit贸 cinco sets para imponerse al checo Vit Kopriva (6-1, 6-4, 2-6, 4-6 y 6-2), mientras que el franc茅s Hugo Gaston 鈥攐tro perdedor en la fase previa que clasific贸 por la retirada de un jugador鈥 derrot贸 al espa帽ol Roberto Carballes Baena por 6-3, 6-2, 3-6 y 6-4.

Stan Warwinka 鈥攅l 煤nico participante en el cuadro masculino que ha ganado el t铆tulo aparte de Djokovic鈥 llev贸 al italiano Adrian Mannarino a cinco sets antes de ceder por 6-4, 3-6, 5-7, 6-3 y 6-0.

"Incluso despu茅s de la derrota, creo que tengo una buena oportunidad para seguir empujando, seguir jugando con un buen resultado, y espero poder volver el a帽o que viene", dijo el tenista de 38 a帽os, que gan贸 el t铆tulo hace una d茅cada.

Andy Murray, que ha perdido cinco finales en Melbourne Park, perdi贸 por 6-4, 6-2 y 6-2 ante el argentino Tomas Martin Etcheverry.

En el cuadro femenino, la australiana Storm Hunter se impuso a Sara Errani, exfinalista del Abierto de Francia, por 6-4 y 6-3, y logr贸 su primera victoria en el cuadro principal de Melbourne Park en su sexto intento.

"Clasificarme y ganar mi primera ronda del cuadro principal aqu铆 en el Abierto de Australia, es una locura. Es una sensaci贸n incre铆ble", dijo la n煤mero 180 del mundo, de 29 a帽os.

En el John Cain Arena, Alexei Popyrin se impuso a Marc Polmans por 6-3, 7-6 (7-3) y 6-2 y se enfrentar谩 a Djokovic en segunda ronda. (Reporte de Nick Mulvenney; Informaci贸n adicional de Shrivathsa Sridhar; Edici贸n de Peter Rutherford; editado en espa帽ol por Tom谩s Cobos y Javier Leira)