Gauff bate a Pegula y gana el Torneo de Wuhan

La estadounidense Coco Gauff, N.3 mundial, ganó este domingo el tercer torneo WTA de categoría 1000 de su carrera al superar en dos sets a su compatriota Jessica Pegula (N.6), 6-4 y 7-5, en la final de Wuhan (China).

Con este triunfo, el tercero en siete enfrentamientos contra Pegula, la jugadora de Florida de 21 años suma su undécimo título: entre ellos tres WTA 1000 (Cincinnati en 2023 y Pekín el año pasado, antes de Wuhan) y dos Grand Slams (US Open 2023 y Roland Garros 2025).

Después de un primer set bastante convincente, Gauff supo superar un inicio de segundo set muy complicado, con una epidemia de dobles faltas (8 en total), para conseguir, tras 1h42 de juego, su segundo título de la temporada tras su triunfo en Roland Garros.

La joven estadounidense había sufrido dos derrotas en finales de la categoría WTA 1000 durante la primavera, en Madrid (contra Aryna Sabalenka) y luego en Roma (contra Jasmine Paolini), en tierra batida.

Si bien no ascenderá posiciones en la clasificación mundial, Coco Gauff se acerca a la polaca Iga Swiatek (2ª).

En cuanto a Pegula, su recorrido hasta la final le permitirá ascender un puesto (5ª) el lunes.

Ambas jugadoras estadounidenses ya están clasificadas para las Finales WTA, que reúnen a las mejores tenistas del mundo.

