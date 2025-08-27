Gauff dice que puso a prueba su renovado saque en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos

27 ago (Reuters) -

Coco Gauff dijo que su victoria en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos el martes estuvo marcada por una batalla mental para confiar en su renovado saque. La tercera cabeza de serie estadounidense superó viejos hábitos durante los tensos momentos de su reñida victoria sobre Ajla Tomljanovic. Gauff, campeona del Abierto de Estados Unidos en 2023, llegó a Nueva York tras romper con su entrenador, Matt Daly, y contratar al especialista en biomecánica Gavin MacMillan para solucionar los problemas persistentes con su saque.

La estadounidense tuvo un comienzo titubeante en el Arthur Ashe, donde cedió el primer juego con su saque y cometió una serie de errores antes de cambiar de táctica y vencer por 6-4, 6-7(2) y 7-5 sobre la australiana, que no era cabeza de serie.

"La semana de entrenamientos fue dura porque pasaba mucho tiempo en la pista sacando literalmente hasta que me dolía el hombro", dijo Gauff a los periodistas. "Siento que estoy en la dirección correcta, y creo que para mí es intentar no volver a los viejos hábitos en los momentos más difíciles, y creo que hoy lo hice, especialmente en el tercer set (...). Espero que el año que viene saque mucho mejor." Los problemas de saque de Gauff, unidos a los resultados irregulares tras su triunfo en Roland Garros en junio, provocaron su cambio de entrenador. Tras sus tempranas eliminaciones en Wimbledon y en los torneos de preparación de Canadá y Cincinnati, la jugadora de 21 años vio como su clasificación bajaba del número dos al tres del mundo. "Honestamente, ese tercer set fue la definición de eso. Ese juego en el que saqué con 5-4 fue como un hábito pasado. El siguiente juego fue mucho mejor", dijo Gauff.

"Creo que cuanto más confío más puedo ir a por ello. Creo que hoy no he sacado tan rápido. Me gustaría llegar arriba en los números, pero sé que tengo que hacer muchas repeticiones."

"Ajla ha jugado muy bien. Creo que si fuera otra jugadora, sería un partido mucho más sencillo. Sin duda es duro afrontar el partido y librar esa batalla interna. Sobre todo en el primer torneo."

Gauff se enfrentará en segunda ronda a la medallista de plata olímpica de París, Donna Vekic.