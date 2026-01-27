Gauff, molesta por difusión de video destrozando su raqueta tras perder en Abierto de Australia

27 ene (Reuters) - Coco Gauff buscó un lugar sin cámaras para canalizar su frustración tras perder el martes en sets corridos ante Elina Svitolina en los cuartos de final del Abierto de Australia, pero no le gustó nada descubrir que un video de ella golpeando su raqueta contra el suelo fue difundido a telespectadores de todo el mundo

La estadounidense, dos veces ganadora de Grand Slam, estaba visiblemente disgustada con su actuación, ya que cometió 26 errores no forzados y perdió el partido por 6-1 y 6-2 en 59 minutos

La tercera cabeza de serie del torneo se escondió detrás de un muro, donde una cámara la captó golpeando repetidas veces la raqueta contra el suelo

"Intenté ir a un sitio donde no hubiera cámaras", dijo la jugadora de 21 años a la prensa. "Tengo un problema con las transmisiones. Siento que no es necesario que se transmitan ciertos momentos, como le pasó a Aryna (Sabalenka) después de que jugó conmigo en la final del Abierto de Estados Unidos"

Sabalenka, número uno del mundo, que se enfrentará a Svitolina en semifinales, destrozó su raqueta en una zona de entrenamiento tras perder contra Gauff en la final del Abierto de Estados Unidos 2023, y el video del incidente también se hizo público

"Intenté ir a un sitio donde no lo emitieran, pero obviamente lo hicieron. Tal vez se puedan tener algunas conversaciones, porque siento que en este torneo el único lugar privado que tenemos es el vestuario", añadió Gauff. "Me conozco y no quiero arremeter contra mi equipo. Son buenas personas. No se merecen eso, y sé que soy emocional"

"Me he tomado un minuto para ir a hacerlo. No creo que sea algo malo. Como he dicho, no intento hacerlo en la cancha delante de los niños y cosas así, pero sé que necesito dejar salir esa emoción", comentó

"De lo contrario, me enfadaría con la gente que me rodea, y no quiero hacerlo porque, como he dicho, no se lo merecen. Lo han hecho lo mejor que han podido. Yo hice lo mío. Sólo necesito dejar salir la frustración", indicó

(Reporte de Chiranjit Ojha en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)