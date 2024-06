Gauff se cita con la campeona Swiatek en las semifinales de Roland Garros

PARÍS (AP) — Coco Gauff y la campeona defensora Iga Swiatek se medirán en las semifinales del Abierto de Francia tras salir airosas de sus duelos el martes.

Gauff, la reinante campeona del US Open, remontó para doblegar 4-6, 6-2, 6-3 a Ons Jabeur en la cancha Philippe Chatrier. Será la tercera semifinal en un Grand Slam para Gauff.

Acto seguido en la pista central de Roland Garros, Swiatek se anotó otro aplastante triunfo. La número uno del mundo dio cuenta 6-0, 6-2 de Marketa Vondrousova, la vigente campeona de Wimbledon.

Swiatek estiró a 19 su racha de victorias en la arcilla de París, donde intenta conquistar su tercer título seguido y cuarto en cinco años.

Gauff atrapó su primer título en un grande al consagrarse en Nueva York en septiembre pasado, y luego alcanzó las semifinales del Abierto de Australia en enero. La estadounidense de 20 años perdió ante Swiatek en la final del Abierto de Francia de 2022.

“Nada más trato de seguir como si nada, no ponerme a pensar que este partido es algo trascendental — otro partido más — no cargar más presión sobre mis hombros”, dijo Swiatek. “Pero me imagino que enfrentar a Coco no es fácil. Le gusta jugar en arcilla, especialmente aquí. Tengo que concentrarme en lo mío y prepararme tácticamente”.

En el historial, la polaca ha ganado 10 de 11 enfrentamientos contra Gauff, incluyendo un triunfo por 6-4, 6-3, jugando en una ronda de semifinales en arcilla, rumbo a la conquista del título del Abierto de Italia el mes pasado.

Salvo a una exigente victoria en tres sets ante Naomi Osaka en la segunda ronda la semana pasada, Swiatek ha lucido imperial en este Roland Garros, demostrando con creces el por qué ha sido la número uno de la WTA en cada semana desde abril de 2022 y es la gran favorita para obtener otro título.

Si se quitasen los 17 juegos que Osaka le ganó, Swiatek apenas ha cedido un total de 11 juegos en sus otros cuatro partidos hasta ahora.

AP