Gauff se estrena con victoria en el Abierto de Francia pese a olvidar sus raquetas

Por Shrivathsa Sridhar

PARÍS, 27 mayo (Reuters) - Coco Gauff, segunda cabeza de serie del Abierto de Francia, olvidó traer sus raquetas a la pista, pero recordó a sus rivales que aspira a todo con una contundente victoria por 6-2 y 6-2 sobre la australiana Olivia Gadecki en la primera ronda del martes.

La estadounidense, exfinalista sobre la tierra batida de París, sonrió tímidamente y mostró su bolsa vacía mientras sus colaboradores se apresuraban a traerle su equipo después de descubrir que había dejado las raquetas en los vestuarios.

"Honestamente, pensé que habían puesto las raquetas en la bolsa, pero estaba llena de bebidas, así que sentí que tenía suficiente peso", dijo Gauff a Sloane Stephens en TNT.

"Entré en la pista y abrí la primera cremallera. Me dije: 'Vale, no hay raquetas'. La segunda cremallera... 'Oh Dios mío. Salí a la pista sin raquetas'. Normalmente JC (el entrenador Jean-Christophe Faurel) las pone", comentó. "Veré qué pasó".

La finalista de Madrid y Roma compensó el breve retraso superando con potencia los tres primeros juegos y se adjudicó el primer set de forma contundente tras haber cedido su servicio. A partir de ahí, dominó el partido pese a las condiciones borrascosas y se llevó una cómoda victoria.

Mirra Andreeva se clasificó a segunda ronda con una victoria por 6-4 y 6-3 sobre la española Cristina Bucsa. La rusa, semifinalista sorpresa en París a los 17 años el año pasado, necesitó tiempo para arrancar después de verse rápidamente dos breaks abajo y 3-0 por detrás en el primer set.

Andreeva tuvo problemas para encontrar su juego, con 11 errores no forzados en los seis primeros juegos, pero "paso a paso, punto a punto encontré mi ritmo y al final fue más fácil presionar y mantenerme agresiva", según comentó más tarde.

La sexta cabeza de serie, ganadora consecutiva de los títulos WTA 1000 de Dubái e Indian Wells esta temporada, dominó a su rival, ganando cuatro juegos consecutivos para arrebatarle el primer set con otro break.

Siguió presionando en la siguiente manga desde la línea de fondo y logró otra rotura para ponerse 3-1 arriba e imponerse finalmente sin mayores sobresaltos.

En otros partidos destacados, la exfinalista estadounidense Sofia Kenin venció por 6-3 y 6-1 a la número uno francesa, Varvara Gracheva; la también estadounidense Hailey Baptiste se impuso a la brasileña Beatriz Haddad Maia por 4-6, 6-3 y 6-1; la ex número uno mundial Victoria Azarenka apabulló a sus 35 años con un doble 6-0 a la belga Yanina Wickmayer; y Marketa Vondrousova superó a Oksana Selekhmeteva por 6-4 y 6-4.

(Reporte adicional de Karolos Grohmann; editado en español por Carlos Serrano)