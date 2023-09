Por Amy Tennery y Steve Keating

NUEVA YORK, 3 sep (Reuters) - La adolescente estadounidense Coco Gauff frustró el intento de remontada de Caroline Wozniacki y avanzó el domingo a cuartos de final del Abierto de Estados Unidos con una victoria por 6-3 3-6 y 6-1 sobre su rival danesa.

Wozniacki, que regresó a Flushing Meadows por primera vez desde 2019, después de salir de su retiro tras el nacimiento de sus dos hijos, mantuvo a Gauff, sexta cabeza de serie, en vilo durante dos sets, pero al final acabó cediendo tras quedarse sin fuerzas.

Gauff, de 19 a√Īos, representa una de las mayores esperanzas de Estados Unidos en el √ļltimo Grand Slam del a√Īo y se impuso a una rival 14 a√Īos mayor que ella con 33 golpes ganadores.

"Hoy sab√≠a que ten√≠a que jugar agresiva", dijo Gauff en una entrevista en la pista. "Tengo confianza en m√≠ misma de que puedo llegar a√ļn m√°s lejos".

A continuaci√≥n se enfrentar√° a la ganadora del duelo entre la polaca Iga Swiatek, n√ļmero uno del mundo, y la letona Jelena Ostapenko, vig√©sima cabeza de serie.

Otro de los encuentros destacados de la sesi√≥n dominical fue el que enfrent√≥ a Sorana Cirstea con Belinda Bencic. Despu√©s de 14 a√Īos de duro trabajo, la rumana regres√≥ a cuartos de final de un Grand Slam por primera vez desde 2009 con un doble 6-3 sobre la decimoquinta preclasificada, la suiza Belinda Bencic.

En su 59¬™ participaci√≥n en un cuadro principal de un Grand Slam y la 15¬™ en el Abierto de Estados Unidos, Cirstea, de 33 a√Īos, s√≥lo hab√≠a logrado llegar a cuartos en el Abierto de Francia de 2009, cuando a√ļn era una adolescente. Ahora Cirstea se convierte en la mujer de m√°s edad que est√° entre las 16 mejores en Flushing Meadows.

"Por desgracia, en el tenis no siempre se recompensa todo el trabajo que has hecho. Así que es bonito trabajar duro y también obtener la recompensa", dijo Cirstea. "No creo que haya nada mágico ni ninguna clave. Ojalá tuviera una que pudiera encender y apagar. Tarde o temprano, si te esfuerzas, llega".

La sorpresa es s√≥lo la √ļltima de Cirstea en Flushing Meadows este a√Īo, donde ya elimin√≥ en tercera ronda a Elena Rybakina, cuarta cabeza de serie y campeona de Wimbledon en 2022.

Este a√Īo se hab√≠an dado se√Īales de que Cirstea era capaz de hacer un gran papel en Flushing Meadows despu√©s de alcanzar los cuartos en Indian Wells, donde cay√≥ ante Swiatek, y de llegar a semifinales en Miami.

Su pr√≥xima rival ser√° la checa Karolina Muchova, d√©cima cabeza de serie, que se impuso por 6-3, 5-7 y 6-1 a la china Wang Xinyu. Ser√° el cuarto enfrentamiento entre ambas este a√Īo, con victorias de Muchova en Dub√°i y Montreal y de Cirstea en Miami.

"Hemos tenido partidos muy duros, batallas muy re√Īidas cada vez que nos hemos enfrentado. Este a√Īo hemos jugado tres veces, as√≠ que creo que nos conocemos bastante bien", declar√≥ Cirstea. "Espero un partido duro. Pero, de nuevo, estoy muy contenta y agradecida de estar aqu√≠".

(Editado en espa√Īol por Carlos Serrano)