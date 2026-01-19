Gauff supera un tropiezo y comienza con buen pie su camino en Melbourne

La joven estrella estadounidense Coco Gauff, tercera preclasificada, inició este domingo su campaña en el Abierto de Australia con una victoria por 6-2 y 6-3 sobre la uzbeka Kamilla Rakhimova, en la Rod Laver Arena pese a algunas dudas con su saque.

En segunda ronda, Gauff, de 21 años, enfrentará a la serbia Olga Danilovic, que el sábado eliminó a la veterana Venus Williams.

"Intenté no ponerme demasiada presión", dijo Gauff sobre su mentalidad antes del debut. "Quiero ganar este torneo. Solo estoy satisfecha si gano, pero estoy orgullosa de mí misma independientemente de cómo me vaya".

La bicampeona de Grand Slam admitió que su devolución de servicio fue un arma clave ante la número 93 del mundo. "Lo bueno de ser una buena restadora es que tienes muchas posibilidades de quebrar en cada juego", explicó.

Gauff, cuyo mejor resultado en Melbourne fue una semifinal en 2024, mostró señales de frustración al cometer seis dobles faltas en el primer set y acumular 19 errores no forzados.

Eso incluyó tres dobles faltas en su primer juego al servicio, aunque logró salir del apuro para mantener el saque.

En la víspera del torneo, Gauff había reconocido que tiene "días buenos y días realmente malos" con su servicio.

La estadounidense terminó encontrando su ritmo y cerró el primer set con un ace.

En el segundo parcial mostró mayor consistencia y redujo la cantidad de errores.

Sin embargo, volvió a equivocarse cuando sacaba para partido con 5-2, lo que permitió a Rakhimova recuperar un quiebre.

Gauff se reordenó de inmediato y volvió a quebrar para sellar la victoria en una hora y 39 minutos.