Gauff y Sabalenka bailan en la pista central y lo publican en TikTok e Instagram

LONDRES (AP) — Por si alguien se preguntaba si quedaba algún rastro de amistad entre Coco Gauff y Aryna Sabalenka después de su final en el Abierto de Francia, las dos estrellas del tenis ofrecieron prueba de que todo está bien al bailar juntas en Wimbledon el viernes y publicar videos en las redes sociales.

Sabalenka escribió en su cuenta de Instagram “Los bailes de TikTok siempre han tenido una forma de unir a las personas” debajo de un clip del dúo mostrando sus movimientos en el césped de la Pista Central al ritmo del éxito de 1990 "Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)" de C+C Music Factory.

Gauff, usuaria frecuente de TikTok, publicó un video de ambas paradas fuera del estadio principal del All England Club y sincronizando los labios con una pista que decía: "OK, chicos, estamos de vuelta. ¿Nos extrañaron? Porque nosotros los extrañamos a ustedes".

“¡La rama de olivo fue extendida y aceptada! Estamos bien, así que ustedes también deberían estarlo”, escribió Gauff.

Sabalenka, clasificada como la número 1, y Gauff, clasificada como la número 2, realizaron una sesión de práctica juntas en la Pista Central antes del tercer torneo de Grand Slam del año, que comienza el lunes.

Hace tres semanas, Gauff venció a Sabalenka 6-7 (5), 6-2, 6-4 en el partido de campeonato del último major, el Abierto de Francia. Después, Sabalenka recibió críticas de algunos por decir que Gauff "ganó el partido no porque jugó increíble; solo porque cometí todos esos errores con... pelotas fáciles".

Más tarde, Sabalenka calificó sus comentarios de "poco profesionales" y dijo que había escrito a Gauff para disculparse.

Sabalenka, una bielorrusa de 27 años, es tres veces campeona de Grand Slam y fue subcampeona ambas veces que Gauff, una estadounidense de 21 años, ganó un trofeo importante, incluyendo el Abierto de Estados Unidos 2023.

En Wimbledon este año, solo podrían enfrentarse en la final del 12 de julio.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.