Gauff y Sabalenka retoman en Wimbledon su rivalidad por el trono del tenis femenino

By Shrivathsa Sridhar

"No es su mejor superficie, pero ¿sabes lo que va a hacer? Asumirá esta derrota y trabajará mucho. Eso es lo que hemos visto una y otra vez en Gauff. Es una competidora nata." "Eso es lo que siempre vemos en Coco, por mucho que hablemos de los aspectos negativos de lo que va mal en su juego, de lo que no hablamos lo suficiente es de lo que va bien". CUENTA PENDIENTE Sabalenka, que fue derrotada por Gauff en otra larga final en el Abierto de Estados Unidos hace dos años, también tendrá algo que demostrar en Londres, tras perderse Wimbledon el año pasado por una lesión. Desde entonces, la tres veces ganadora de Grand Slam ha disputado tres finales consecutivas de grandes torneos y ganó en Nueva York el pasado mes de septiembre, pero sin poder sumar ningún trofeo más a su palmarés tras quedar subcampeona en Melbourne y París. A pesar de ser una de las jugadoras más regulares de los dos últimos años, marcados por su ascenso a lo más alto de la clasificación mundial, Sabalenka aún no ha resuelto el rompecabezas que plantea la hierba, habiendo perdido sus dos finales en esta superficie. La jugadora de 27 años alcanzó las semifinales de Berlín antes de caer ante Vondrousova, a la postre campeona, y estará ansiosa por recuperar rápidamente su mejor estado de forma, con el que puede devastar a sus rivales. "La temporada de hierba es corta, solo unos pocos torneos antes de Wimbledon", dijo Sabalenka tras vencer a Rybakina en cuartos de final de Berlín. "Quería jugar algunos partidos y recordar cómo se juega en hierba. Estoy contenta de lo conseguido". Madison Keys se convirtió en la última en entrar en el club de las campeonas de Grand Slam con una inspirada carrera hasta el título del Abierto de Australia a principios de este año, y el escenario está preparado para que la gran pegadora estadounidense demuestre que no es una estrella fugaz. Vondrousova tendrá una mentalidad similar después de que la ex número seis del mundo, 164 en el ranking al comienzo del torneo de Berlín, se convirtiera en la campeona con el ranking más bajo de la historia del torneo tras deshacerse de Keys y Sabalenka por el camino. Iga Swiatek, por su parte, también confía en que su suerte mejore tras un periodo difícil a raíz de su breve sanción por dopaje el año pasado. La tenista tratará de superar por primera vez los cuartos de final de Wimbledon y aumentar su colección de cinco grandes torneos. (Información de Shrivathsa Sridhar en Bengaluru, edición de Pritha Sarkar; editado en español por Tomás Cobos)