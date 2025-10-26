Gausman, opacado por 2 jonrones tardíos en 2do juego de Serie Mundial

TORONTO (AP) — El lanzador de los Azulejos Kevin Gausman tuvo una actuación sólida en su debut en la Serie Mundial.

No fue suficiente contra el as de Los Ángeles, Yoshinobu Yamamoto.

Gausman ponchó a seis y no dio bases por bolas durante seis 2/3 entradas del segundo juego, retirando a 17 bateadores consecutivos durante la apertura más larga de su carrera en postemporada. Aun así, no pudo igualar al lanzador de los Dodgers, quien cubrió un juego completo de cuatro hits por segunda vez consecutiva.

Fue el primer juego completo en la Serie Mundial desde 2015.

Gausman cargó con la derrota de Toronto por 5-1, al admitir tres carreras y cuatro hits, incluido un par de jonrones solitarios en la séptima entrada.

“Cuatro hits, dos de ellos jonrones, así que no estoy tan contento con eso”, dijo Gausman. “Podría haber lanzado mejor. El tipo del otro lado lo hizo. Así es el béisbol. Está en una buena racha ahora mismo”.

Gausman tuvo un excelente control de su splitter y su recta, manteniendo ambos cerca de la parte baja de la zona de strike.

Su control flaqueó en la séptima. Smith conectó un jonrón con un out ante una recta a la altura del cinturón. Después Max Muncy asestó un nuevo golpe a Gausman con otro jonrón en una recta similar.

“No sé si lo resolví, creo que simplemente cometió un error y pude aprovecharlo", dijo Muncy. "Su splitter fue realmente bueno hoy. Lo estaba dejando justo en la parte baja de la zona, justo por debajo. Cuando está ejecutando el splitter en la parte baja, eso es lo que hace que el turno al bate sea realmente desafiante, porque no puedes simplemente decir, ‘Voy a esperar a que lo suba’. Si está ejecutando en la parte baja, tienes que hacer el swing. Como dije, para mí, simplemente cometió un error y pude aprovecharlo”.

Gausman llegó a los playoffs por primera vez con Baltimore en 2014. Regresó con Atlanta en 2018 y con San Francisco en 2021.

Éste es su tercer viaje a la postemporada con Toronto desde que firmó un contrato de cinco años y US$110 millones en diciembre de 2021. Los Azulejos cayeron en la serie de comodines en 2022 y 2023.

Gausman, quien estaría en línea para comenzar el sexto juego si la Serie Mundial se extiende tanto, dijo que espera lanzar una vez más en 2025.

