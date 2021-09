Gavi, de 17 años, sorpresa en la convocatoria de españa para semifinales de la liga de las naciones

MADRID, 30 sep (Reuters) - El centrocampista del Barcelona Gavi, de 17 años, ha sido convocado por sorpresa por el seleccionador español, Luis Enrique, para disputar la "Final Four" de la Liga de las Naciones de la UEFA en Italia el próximo mes.

Gavi, que solo ha jugado con España en las categorías inferiores y que cumplió 17 años en agosto, solo ha jugado dos partidos en LaLiga con los catalanes esta temporada. Sin embargo, en sus seis partidos en todas las competiciones ha hecho lo suficiente para impresionar a Luis Enrique y ganarse un puesto en la lista de 23 jugadores.

"Para mí sería arriesgado poner a un joven con el que tienes dudas de si competirá bien o no, pero con Gavi no me pasa", dijo Luis Enrique.

"Quizás lo he convocado antes de tiempo, pero igual sale de titular contra Italia, depende de lo que vea entrenando. Lo que veo me gusta, lo conozco de hace mucho, y veremos si en contexto selección se adapta", agregó.

El delantero del Villarreal Yeremy Pino, de 18 años, es otro de los nombres hasta ahora inéditos que ha convocado Luis Enrique, que no podrá contar con los habituales Álvaro Morata, Gerard Moreno, Thiago Alcántara y Sergio Ramos por lesión.

Estarán acompañados por los también jóvenes del Barça Pedri, que se ha recuperado de una lesión en el muslo, y Eric García, en una convocatoria que incluye a cuatro del equipo del Camp Nou a pesar de su mal comienzo de temporada.

Una vez más, no se incluye a ningún jugador del Real Madrid, a pesar de ser el líder liguero.

Por otro lado, el buen inicio de temporada del jugador del Chelsea Marcos Alonso se ha visto recompensado con una convocatoria y se suma a sus tres convocatorias anteriores, todas ellas en 2018.

El todoterreno Marcos Llorente, del Atlético de Madrid, ha sido seleccionado como delantero pese a que suele jugar de lateral con su equipo, mientras que David de Gea seguramente confía en que su estelar inicio de campaña le haga ganarse un puesto en el once inicial una vez más.

España se enfrentará a la anfitriona Italia en Milán el próximo miércoles por un puesto en la final de la Liga de las Naciones del 10 de octubre. Bélgica se enfrentará a Francia el jueves en la otra semifinal.

Convocatoria completa:

Porteros: Unai Simón (Athletic de Bilbao), David de Gea (Manchester United), Robert Sánchez (Brighton).

Defensas: César Azpilicueta (Chelsea), Pedro Porro (Sporting de Lisboa), Eric García (Barcelona), Aymeric Laporte (Manchester City), Íñigo Martínez (Athletic de Bilbao), Pau Torres (Villarreal), Sergio Reguilón (Tottenham), Marcos Alonso (Chelsea).

Centrocampistas: Sergio Busquets (Barcelona), Rodrigo (Man City), Pedri (Barcelona), Mikel Merino (Real Sociedad), Koke (Atlético de Madrid), Gavi (Barcelona).

Delanteros: Ferrán Torres (Man City), Pablo Sarabia (Sporting de Lisboa), Mikel Oyarzábal (Real Sociedad), Pablo Fornals (West Ham), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Yeremy Pino (Villarreal).

(Reporte de Joseph Walker; editado en español por Tomás Cobos)