Gavi, del Barça, se operará de una lesión de menisco en la rodilla

23 sep (Reuters) - Gavi, centrocampista del Barcelona, se someterá a una operación de rodilla para solucionar una persistente lesión de menisco, según ha anunciado el campeón de LaLiga.

El internacional español de 21 años, que se rompió el ligamento cruzado anterior (LCA) en noviembre de 2023, se lesionó la rodilla derecha en un entrenamiento en agosto después de participar en los dos primeros partidos de la temporada del Barça.

Aunque el Barça no dio plazos para la recuperación de Gavi, medios españoles informaron de que podría estar de baja entre cinco y seis semanas.

Gavi "se sometió ayer a intensas pruebas de esfuerzo deportivo tras finalizar el tratamiento conservador por una lesión radial del menisco interno de la rodilla derecha", dijo el Barça en un comunicado el lunes.

"Las conclusiones son que, para garantizar la mejor recuperación y regreso a la dinámica competitiva, Gavi se someterá este martes a una revisión artroscópica". El club catalán también tiene lesionado al centrocampista Fermín López, que ha sido descartado para tres semanas después de sufrir una lesión muscular en la pierna en su victoria por 3-0 sobre el Getafe el domingo.

El Barça, que está a dos puntos del líder de LaLiga, el Real Madrid, visitará el jueves al Real Oviedo. (Información de Pearl Josephine Nazare en Bengaluru; edición de Peter Rutherford; edición en español de María Bayarri Cárdenas)