LA NACION

Gavi estará de baja entre cuatro y cinco meses tras operarse de la rodilla

El centrocampista del Barcelona, Pablo Páez Gavira 'Gavi', estará de baja entre cuatro y cinco meses

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Gavi estará de baja entre cuatro y cinco meses tras operarse de la rodilla
Gavi estará de baja entre cuatro y cinco meses tras operarse de la rodilla

El centrocampista del Barcelona, Pablo Páez Gavira 'Gavi', estará de baja entre cuatro y cinco meses tras ser operado del menisco de la rodilla derecha, anunció este martes el club catalán.

El jugador andaluz "se ha sometido a una artroscopia para solucionar la lesión en el menisco interno. Se ha procedido a suturarlo con el fin de preservar el menisco", señaló la entidad en un comunicado.

"El tiempo de recuperación se estima en torno a 4-5 meses", agregó.

En noviembre de 2023, el futbolista pasó por el quirófano por una rotura completa del ligamento cruzado y una lesión asociada al menisco externo en la misma rodilla; una lesión que le dejó casi un año fuera del campo.

Pero en esta ocasión Gavi padece una lesión en el menisco interno, una parte que no se había visto afectada en aquella ocasión.

El mediocentro de 21 años sintió molestias el pasado 29 de agosto durante un entrenamiento del equipo azulgrana, que aspira esta temporada a repetir el triplete doméstico y a la Liga de Campeones.

rsc/jvb

LA NACION
Más leídas
  1. Los espías rusos contaron su historia en la Argentina en un especial de TV afín al Kremlin
    1

    Los espías rusos contaron su historia en la Argentina en un especial de TV afín al Kremlin

  2. Una compañía italiana inaugurará una nueva planta para duplicar su producción en la Argentina
    2

    Mapei invertirá US$20 millones en una nueva planta en Santiago del Estero para duplicar su producción

  3. El encendido tuit de Trump que Milei exhibió como un trofeo, impreso en tamaño gigante
    3

    Cumbre en Nueva York: el encendido tuit de Donald Trump que Javier Milei exhibió como un trofeo, impreso en tamaño gigante

  4. Daniela Celis confirmó que Thiago Medina sufre atelectasia y pidió "por un milagro"
    4

    La salud de Thiago Medina: confirmaron que fue diagnosticado con atelectasia

Cargando banners ...