Gavi pasará por el quirófano por una lesión en el menisco de la rodilla derecha

El centrocampista del Barcelona, Pablo Páez Gavira 'Gavi' se someterá el martes a una artroscopia por una lesión radial del menisco interno de la rodilla derecha tras fallar el tratamiento conservador, anunció este lunes el club catalán.

Gavi se sometió el domingo a "intensas pruebas de esfuerzo deportivo después de finalizar el tratamiento conservador", señaló la entidad culé en un comunicado.

"Para garantizar la mejor recuperación y regreso a la dinámica competitiva, Gavi se someterá este martes a una revisión artroscópica a cargo del Dr. Joan Carles Monllau, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Club", prosiguió la nota.

El mismo médico ya operó al jugador andaluz de una rotura completa del ligamento cruzado y una lesión asociada al menisco externo en la misma rodilla en noviembre de 2023.

Esa intervención dejó al futbolista casi un año fuera de los terrenos juegos.

Pero, en esta ocasión, Gavi padece una lesión en el menisco interno, una parte que no fue afectada en la lesión que sufrió hace casi dos años con la selección española.

Por su parte, el Barcelona también confirmó la lesión de Fermín López, que se marchó del césped el domingo con molestias musculares en la victoria de su equipo ante el Getafe (3-0).

"El jugador Fermín López presenta una lesión muscular en el psoas ilíaco izquierdo. El tiempo de baja será de unas tres semanas", indicó el cuadro azulgrana.

El centrocampista andaluz, que entró en el minuto 60 contra el Getafe, cayó lesionado en la última acción del encuentro.

De esta manera, ambos futbolistas se unen a los también lesionados Lamine Yamal, Alejandro Balde y Marc-André ter Stegen.

