Gavi tendrá ficha del filial tras desestimar el juez el recurso del FC Barcelona

El Juzgado Mercantil número 10 de Barcelona desestimó el recurso presentado por el FC Barcelona contra el decreto del mismo juzgado que anuló las medidas cautelares para poder inscribir al jugador Gavi con el primer equipo, por lo que el centrocampista deberá volver a tener ficha del filial blaugrana.

El juez "desestima el recurso interpuesto por el FC Barcelona contra el decreto de 13 de marzo de 2023" del Letrado de la Administración de Justicia del juzgado mercantil 10 que dejaba sin efecto la inscripción del jugador Gavi como jugador del primer equipo.

Por tanto, el juzgado confirma dicha decisión de no poder inscribir al jugador con ficha del primer equipo. "Contra esta decisión se puede presentar recurso ante la Audiencia de Barcelona", anunció el juzgado en el auto.

Con este nuevo revés judicial, el jugador del FC Barcelona Gavi será inscrito de nuevo con el filial blaugrana después de que el juez confirme que se levantan las medidas cautelares que, en contra de LaLiga, permitieron al club inscribir al centrocampista canterano con el primer equipo, el último día del mercado de invierno.

El FC Barcelona apeló asegurando que entró la demanda para obtener dichas medidas cautelares a tiempo. No obstante, el juez consideró que no, que dicha demanda entró tarde y, por defectos de forma, no puede ser tenida en cuenta la petición de inscribir a Gavi con el primer equipo.

El juzgado fecha en el 31 de enero de 2023 el día en que el FC Barcelona fue notificado de la decisión judicial de aceptar las medidas cautelares para inscribir a Gavi. Pero, tras el recurso de LaLiga que llevó al juez a estudiar de nuevo la causa, el plazo que tenía el club blaugrana para recurrir la demanda principal era hasta el 1 de marzo, y el club la presentó el día 2 de marzo, fuera de plazo.

Con esta decisión judicial, y a nivel deportivo, el andaluz podrá seguir jugando en LaLiga Santander y en la Copa del Rey con normalidad. Eso sí, el dorsal '6', reservado para jugadores de la primera plantilla, podría desaparecer de su camiseta y tener que recuperar el '30'.

El problema radica en que el anterior contrato de Gavi finalizaba al término de esta temporada y, si el juzgado rechaza la inscripción de Gavi con el primer equipo y LaLiga no da por bueno el nuevo contrato --firmado en septiembre de 2022--, el jugador podría quedar libre en junio.

A día 31 de enero de 2023, el Barça logró poder inscribir a Gavi con el primer equipo --y con el nuevo contrato-- gracias a que el mismo juzgado que ahora levanta las cautelares por llegar un día tarde la petición del club blaugrana dio luz verde a su inscripción.

Entonces, para el FC Barcelona, la primera resolución reconocía la "posición de dominio" de LaLiga y consideraba que existía un "principio de legitimidad" en su pretensión y "que la no inscripción del jugador antes del cierre de la ventana implicaría la libertad de éste y, por tanto, un perjuicio muy grave e irreparable" para la entidad.

Ante aquella sentencia, LaLiga anunció que recurriría la decisión por vía judicial y confirmó que el centrocampista andaluz sería inscrito en el primer equipo del FC Barcelona en cumplimiento del auto de medidas cautelares.

Ahora, con el recurso de LaLiga aceptado por el Juzgado Mercantil número 10 de Barcelona, y desestimado el recurso posterior del FC Barcelona, la inscripción quedaría anulada y Gavi volvería a ser inscrito, que no a jugar, con el filial a la espera de un próximo movimiento judicial del FC Barcelona, que podría llevar el caso a la Audiencia de Barcelona.

