En una espectacular llegada al esprint, el local Fernando Gaviria, (Movistar Team) ganó este martes la pimera etapa del Tour Colombia-2024 y propinó al británico Mark Cavendish el primer golpe del duelo entre dos de los mejores embaladores del mundo.

El colombiano fue más rápido en el recorrido de 155,8 km entre los municipios de Paipa y Duitama (centro), y pasó primero por la línea de meta que Cavendish (Team Astana), la gran estrella que llegó tercero en el debut de una de las competencias más importantes de América.

El italiano Davide Persico (Bingoal) fue segundo y le hizo un reclamo airado al ganador del día por supuestamente cerrarle el paso al final del recorrido.

Gaviria, compañero de Nairo Quintana, inicia así con buen pie una temporada en la que espera levantar cabeza ante años recientes lejos de su mejor nivel.

"No me podía haber sentido mejor (...) eran las piernas que necesitaba tener, quiero seguir ganando más", dijo a periodistas.

Sobre el incidente con Persico "no he visto el video ni siquiera, no puedo opinar del tema", agregó el nuevo portador de la camiseta amarilla del líder.

Los favoritos al título Egan Bernal, Nairo Quintana, el ecuatoriano Richard Carapaz y el kazajo Alexéi Lutsenko terminaron sin percances la etapa.

- Cavendish hambriento -

El recorrido desafió a Cavendish y los demás ciclistas europeos, pues nunca se bajó de los 2.500 metros de altitud. El británico confesó en la víspera que le tomó dos semanas aclimatarse a la altura de los Andes colombianos.

Su equipo, el Astana, jaló del grupo principal en el cierre de la etapa y fue decisivo para que el pelotón alcanzara a una fuga tempranera de seis corredores a ocho kilómetros de la meta.

Los ciclistas locales ganaron los tres esprint intermedios.

El miércoles el pelotón volverá a salir desde Paipa pero tomará rumbo hasta Santa Rosa de Viterbo, para un total de 186,6 km. Ese punto de meta tiene historia en el Tour Colombia, pues allí Sergio Higuita tomó el liderato en la edición de 2020 y no lo volvió a soltar hasta ser campeón de la versión más reciente de esta competencia, suspendida por la pandemia y falta de apoyo económico.

El tour cafetero recorrerá los céntricos departamentos de Boyacá y Cundinamarca con final el domingo en las calles de Bogotá.

La prueba reina será el sábado con un final en el Alto del Vino, un pico pegado a la capital sobre 2.850 m de altitud.

Hasta ese día, la competencia tendrá llegadas en plano que podrán volver a poner a prueba a Cavendish y su escudero danés Michael Morkov, los embaladores que quieren marcar en su carrera una victoria ante una leyenda del esprint.

En el Tour Colombia 2.1 iniciaron 142 ciclistas de 24 escuadras, entre ellos tres del World Tour (máxima categoría) y cinco selecciones nacionales.

Resultados de la primera etapa:

1. Fernando Gaviria (COL, Movistar Team) 3h11:39

2. Davide Persico (ITA, Bingonal WB) mt

3. Mark Cavendish (GBR, Team Astana) mt

4. Nelson Soto (COL, Petrolike PTL) mt

5. Jhonatan Restrepo (COL, Selección Colombia) mt

6. Juan Diego Hoyos (COL, Team Sistecredito) mt

7. Andrea Piccolo (ITA, EF Education Easypost) mt

8. Niccoló Bonifazio (ITA, Corratec Vini Fantini) mt

9. Christofer Jurado (PAN, Panamá es Cultura y Valor) mt

10. Franklin Archibold (PAN, Panamá es Cultura y Valor) mt

...

68. Egan Bernal (COL, Selección Colombia) mt

79. Nairo Quintana (COL, Movistar Team) mt

113. Alexéi Lutsenko (KAZ, Team Astana) mt

115. Richard Carapaz (EF Education-Easypost) mt

Clasificación general:

1. Fernando Gaviria (COL, Movistar Team) 3h11:29

2. Davide Persico (ITA, Bingonal WB) a 4

3. David Gómez (COL, Team Sistecredito) mt

4. Lauro Moro (BRA,Swift Carbon) mt

5. Mark Cavendish (GBR, Team Astana) 6

6. Brayan Sánchez (COL, Team Medellín) 7

7. Camilo Muñoz (COL, Nu Colombia) 8

8. Diego Ochoa (COL, Team Saitel) 9

9. Nelson Soto (COL, Petrolike PTL) 10

10. Jhonatan Restrepo (COL, Selección Colombia) mt

...

73. Egan Bernal (COL, Selección Colombia) mt

84. Nairo Quintana (COL, Movistar Team) mt

115. Alexéi Lutsenko (KAZ, Team Astana) mt

117. Richard Carapaz (EF Education-Easypost) mt

