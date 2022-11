Gayà: "No es fácil asimilar que uno de tus sueños de niño se vaya al traste por un esguince leve"

El defensa del Valencia José Luis Gayà ha reconocido que "no es fácil asimilar" el hecho de tener que abandonar la concentración de la selección española de fútbol "por un esguince leve", rompiendo un "sueño de niño" como es jugar un Mundial, pero ha asegurado que ahora será "un aficionado más" apoyando a sus compañeros.

"No es fácil asimilar que uno de tus sueños de niño se va al traste por un esguince leve, pero las cosas, a veces, vienen así y las debemos aceptar. Ahora, seré un aficionado más que disfrutará con cada partido de 'la Roja'", señaló en un su cuenta oficial de la red social Twitter.

El lateral izquierdo valencianista se lesionó el tobillo izquierdo en un entrenamiento de la selección el pasado miércoles, previo al partido amistoso ante Jordania, y tuvo que abandonar la concentración. En su lugar viajó a Catar el azulgrana Alejandro Balde.

A pesar de todo, Gayà mostró su total confianza en el grupo de Luis Enrique. "Quiero desearle toda la suerte del mundo a mis compañeros porque no tengo ninguna duda que este es el Mundial de España. La vida sigue", apuntó, con el 'hashtag' #VamosEspaña. "Quiero dar las gracias por todos los mensajes de apoyo que he recibido en las últimas horas. Sinceramente, no sé si me merezco tanto cariño", añadió.

Europa Press