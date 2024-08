Gays brasileños son objeto de asaltos mortales, atraídos por las aplicaciones de citas

Por Dani Morera Trettin

CAMBUQUIRA, Brasil, 26 ago (Reuters) - Era el 12 de junio, el Día de los Enamorados en Brasil. Léo Nunes, de 24 años, llevaba unos días hablando con alguien que había conocido en Hornet, una popular aplicación de citas gay, antes de concertar su primer encuentro en el barrio de clase media de Sacomã, en São Paulo.

Una cámara de seguridad captó el momento en que dos hombres en motocicleta aparecieron en el callejón donde esperaba, le quitaron su teléfono y lo mataron a tiros. La familia Nunes, que compartió detalles de la investigación con Reuters, dijo que un sospechoso había sido detenido. La policía de São Paulo dijo que está investigando el tiroteo como un robo con resultado de homicidio, pero no proporcionó más información, ni confirmó si se había producido una detención. Nunes fue uno de los al menos cinco hombres homosexuales asesinados desde marzo de 2024 tras planear encuentros a través de aplicaciones de citas en Brasil, según informaciones de prensa. Decenas de víctimas más han descrito en las redes sociales haber sufrido robos a mano armada tras haber sido atraídas por perfiles falsos en aplicaciones de citas gay.

La policía también ha advertido de "estafas amorosas" que implican a hombres heterosexuales atraídos por secuestros, sin proporcionar cifras.

La cadena de asesinatos y agresiones ha conmocionado a la comunidad gay de Brasil, que es numerosa y dinámica, pero que a menudo desconfía de las fuerzas del orden. Esta reticencia la convierte en objetivo de los delincuentes, según tres personas que dijeron haber sido atacadas, así como defensores del colectivo LGBTQ+. "Debido a la homofobia estructural, los delincuentes saben que las personas LGBT son vulnerables. Saben que les intimidarán más fácilmente", afirmó Wanderley Montanholi, abogado de la familia de Heleno Veggi Dumbá, médico gay que apareció muerto en abril en São Paulo tras recibir un disparo en la cabeza. Montanholi dijo que Dumba fue asesinado por delincuentes en un intento de robo después de que le hubieran tendido una emboscada a través de una aplicación de citas. La policía de São Paulo dijo que había detenido a tres sospechosos de la muerte de Dumbá, que permanecen bajo custodia policial a la espera de juicio. No quisieron dar más detalles.

Montanholi dijo que los crímenes repetían un patrón en el que los delincuentes captan a hombres homosexuales a través de aplicaciones de citas y los preparan durante días con perfiles falsos en distintas plataformas de redes sociales. La policía se negó a comentar si había identificado un patrón más amplio de asesinatos y robos vinculados a las aplicaciones de citas gays y se limitó a decir que los investigadores de São Paulo habían esclarecido cuatro casos relacionados con "estafas amorosas" en general. Gabriel, un hombre gay que no quiso dar su apellido, alegando privacidad, dijo que a finales de marzo había concertado una cita en la misma calle de Sacomã donde Nunes fue asesinado a tiros. Más tarde se enteró de que había sido atraído por el mismo perfil de citas que otras víctimas.

"Un hombre me puso una pistola en el estómago y me pidió la contraseña de mi teléfono", relató. Con eso, los delincuentes accedieron a sus cuentas bancarias, le robaron sus ahorros y cargaron al máximo su tarjeta de crédito. Gabriel dijo que un grupo de mujeres que le ofrecieron consuelo después habían presenciado un episodio casi idéntico la noche anterior. Detalló el asalto en un informe policial y en un chat de grupo, a los que tuvo acceso Reuters, con otros seis hombres que dijeron haber denunciado a las fuerzas de seguridad haber sufrido la misma estafa violenta. La policía declinó hacer comentarios sobre sus casos. Gabriel dijo que él y otros también habían señalado a Hornet sus incidentes relacionados con el mismo perfil falso. Dijo que el perfil falso permaneció en línea durante semanas después de que él hiciera su denuncia, que Reuters no pudo verificar de forma independiente. "Se podría haber realizado una investigación antes del caso de Léo. No tenía por qué llegar hasta aquí", dijo Gabriel. Gerry Monaghan, jefe de operaciones de Hornet, dijo que "todos los informes son estudiados y revisados por Hornet".

Tras el asesinato de Nunes en junio, dijo que la empresa había añadido personal a un equipo que trabaja las veinticuatro horas del día respondiendo a las denuncias de los usuarios y había cambiado su sistema global de denuncias para dar prioridad a los problemas más graves, sin dar más detalles. Un portavoz de Grindr, otra aplicación de citas gay, dijo que la empresa es "consciente de que en Brasil, las plataformas digitales como la nuestra son ocasionalmente objeto de abuso para atacar a las personas LGBTQ+".

Añadió que la aplicación incluye consejos y funciones de seguridad y que la empresa colabora estrechamente con las fuerzas del orden.

Miedo y vergüenza

Como muchos jóvenes LGBTQ+ brasileños, Nunes había dejado su pequeña ciudad natal, Cambuquira, por la metrópolis más liberal de São Paulo, a cuatro horas de distancia. Su madre, Adriana Rodrigues, recuerda que su intención era convertirse en psicoterapeuta y ayudar a las personas que luchan contra la falta de hogar y la adicción. Se sintió reconfortada por la "familia LGBT" que le acogió en la gran ciudad.

Aunque São Paulo presume de un animado ambiente gay y del mayor desfile del Orgullo del mundo, los amigos de Nunes comentaron sus frecuentes encontronazos con la homofobia y la transfobia. "Todos teníamos nuestra historia", dijo un amigo, Vinícius Reis, que recordaba a Nunes cuidando de los miembros vulnerables de su comunidad LGBTQ+, incluidos algunos obligados a abandonar sus hogares familiares.

Nunes salió del armario con el apoyo de sus padres en Cambuquira, que calificaron su muerte de crimen de odio.

"Los criminales saben que sus víctimas no acudirán a la policía", afirmó su padre, Aurélio Nunes, tomando la mano de su esposa en una emotiva entrevista. "A veces, ni siquiera se lo cuentan a su familia por vergüenza". El Foro Brasileño de Seguridad Pública, un grupo de la sociedad civil que hace un seguimiento de las cuestiones de seguridad pública, registró 214 asesinatos motivados por la homofobia y la transfobia el año pasado, un 42% más que en 2022, al tiempo que señaló que es probable que no se denuncien todos los delitos de este tipo. El Supremo Tribunal Federal de Brasil reconoció la homofobia como un delito en 2019, pero tres abogados dijeron en entrevistas que la policía y los jueces a menudo evitan usar la etiqueta, prefiriendo categorías más amplias como asalto o robo. Vanessa Vieira, una defensora pública que sirve a la comunidad LGBTQ+ en el estado de São Paulo, dijo que ha visto "una gran resistencia a categorizar los crímenes como homofobia por parte de jueces y policías". Ese escepticismo ha contribuido a que las víctimas LGBTQ+ sean reacias a denunciar los delitos, añadió Vieira.

"Hay mucho miedo a denunciar, por lo que pueda suponer para sus vidas", afirmó. (Reporte de Dani Morera Trettin; edición de Stefanie Eschenbacher, Brad Haynes y Rosalba O'Brien; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

Reuters