Gaza: “Acto de justicia, no de venganza”

Berruto, que supo ser entrenador de la selección nacional masculina de voleibol, es el responsable de las políticas deportivas por el Partido Democrático (PD) y promovió, junto con otros 44 legisladores, un reclamo en ese sentido al Comité Olímpico Internacional (COI) y a los presidentes del Comité Olímpico Italiano (CONI), Luciano Buonfiglio, y de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Gabriele Gravina.

A estos últimos dos los instó a convertirse en voceros ante el COI, la FIFA y la UEFA del pedido de sanciones contra Israel porque, recordó, "le caben los mismos principios por los cuales la comunidad deportiva internacional optó en el pasado por suspender a distintas federaciones nacionales".

En ese sentido Berruto enumeró a la Alemania bajo el régimen nazi, a Japón, a la ex Yugoslavia, a Irak, a Afganistán y a Sudáfrica en los tiempos en los que regía el apartheid (que derivó en la marginación de ese país durante 24 años de los Juegos Olímpicos), hasta llegar más acá en el tiempo a Rusia, tras la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

Una guerra que se extiende hasta estos días y que provocó, tal como recordó el diputado, la marginación de los equipos y selecciones de ese país, así como la imposibilidad de representarlo para los atletas que compiten como "neutrales" no sólo en los Juegos Olímpicos.

"La destrucción del deporte en la Franja de Gaza no es apenas un daño colateral, sino la decisión política de golpear al pueblo en su espíritu y en su esperanza", destacó Berruto al recordar que "de las más de 60.000 víctimas palestinas civiles confirmadas (en su mayoría mujeres y niños, Ndr), 636 eran deportistas, mientras que el 90% de las infraestructuras deportivas fueron destruidas, haciendo imposible cualquier actividad por al menos una década".

"El deporte debe ser coherente con los valores de paz, igualdad y dignidad humana establecidos en la Carta Olímpica y en los estatutos olímpicos federales", completó el diputado, al reiterar conceptos similares a los que apeló hace algunos días su colega Marco Grimaldi, vicejefe de bancada de la Alianza Verdes e Izquierda (AVS) en la Cámara Baja.

"No se trata de una crisis humanitaria, es el Apocalipsis. Un millón de mujeres y niños están muriendo de hambre en Gaza.

Hay que ponerle fin al asedio y a la limpieza étnica, detengamos este genocidio", exigió Grimaldi, al afirmar que "llegó la hora de que la FIFA demuestre coherencia y respeto por sus propios principios y, como lo hizo con Rusia en su momento, ahora excluya a Israel de las competencias internacionales, comenzando por el Mundial de fútbol". El debate en torno a la situación en Gaza se reavivó no sólo por el recrudecimiento de la crisis humanitaria, sino también por el partido que jugará la selección de Israel ante la de Italia por la sexta fecha de las eliminatorias europeas a la Copa del Mundo de 2026 (previamente chocarán en Hungría, el 8 de septiembre, en el marco de la quinta jornada) el 14 de octubre en Udine. Una ciudad en la que hoy se enfrentaban por el título de la Supercopa de Europa París Saint-Germain y Tottenham Hotspur en un duelo en el que el genocidio en Gaza también dijo presente y obligó a desplegar un operativo de seguridad a gran escala debido a que la parcialidad del último campeón de la Champions está encolumnada con la causa palestina, mientras que la del ganador de la Europa League está identificada con la comunidad judía londinense. "Paren de matar niños, paren de matar civiles", un reclamo internacional que dijo presente en este partido en una bandera desplegada por ambos planteles al salir al ruedo para dirimir la corona y tras el cual la UEFA invitó a dos niños gazatíes que llegaron a Milán huyendo del horror y para sanar sus heridas físicas (ni que hablar del daño psicológico) en condición de refugiados. Al reclamo de los diputados Grimaldi y Berruto también se había sumado su colega Laura Boldrini, legisladora por el Partido Democrático (PD) y presidenta del Comité Permanente de la Cámara Baja por los Derechos Humanos, quien reclamó por la suspensión del partido que la "azzurra" animará con Israel, cuya exclusión de los torneos internacionales también exigió. Grimaldi recordó que "desde hace más de un año, la federación palestina elevó un informe detallado a la FIFA en el que se documentan las graves violaciones a los derechos humanos y la directa repercusión que esta situación tiene sobre el derecho al deporte en Palestina" y destacó que "pese a que prometió examinar atentamente ese material, el Consejo de la FIFA postergó cuatro veces la votación de esta cuestión sin indicar una nueva fecha para debatirla". "El derecho al deporte está consagrado en la propia FIFA y debería aplicarse a todos los territorios reconocidos por la comunidad internacional.

Sin embargo, Palestina sigue siendo ignorada y resulta inaceptable que Israel no sólo pueda seguir compitiendo, sino que el presidente de su federación de fútbol, Moshe Zuares, haya sido recientemente electo como miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA", agregó.

El reclamo de los legisladores también se hizo carne en las parcialidades de varios equipos en todo el mundo, no sólo en Europa, donde la campaña 'Show Israel the Red Card' (Muéstrale la Tarjeta Roja a Israel, NdR) nació espontáneamente entre los aficionados que llevaron pancartas, banderas y realizaron coreografías para reclamarle a la FIFA la exclusión de Israel de las competencias oficiales", recordó Grimaldi.

Fue en coincidencia con la noticia de la muerte de Suleiman Al-Obaid, ex astro de la selección de fútbol de Palestina, en Gaza, alguna vez bautizado como el "Pelé del fútbol palestino", fallecido durante un ataque del ejército israelí contra civiles que esperaban por ayuda humanitaria en el sur de la Franja, situación que se repite desde que comenzó la ofensiva sobre el territorio tras el ataque perpetrado por Hamas el 7 de octubre de 2023. (ANSA).