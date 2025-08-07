Gaza: “Dar una señal, sin violencia”, Panatta

Pero aclaró que debe ser "una señal no violenta. Las señales siempre son importantes cuando surgen desde el deporte, pero es fundamental que no sean violentas", reiteró Panatta.

En diálogo telefónico con ANSA, el extenista, de 75 años, se refirió al partido que Italia e Israel jugarán en busca de un pasaje a la Copa del Mundo y previo al cual algunos legisladores italianos expresaron un reclamo para que no se dispute en virtud de lo que sucede en Gaza.

Algunos, inclusive, fueron más allá y exigieron que la FIFA sancione a Israel y margine a sus selecciones nacionales y a sus equipos de los torneos que organiza a modo de castigo, tal como lo hizo en su momento con los de Rusia tras estallar en febrero de 2022 la guerra con Ucrania que se extiende hasta estos días.

Sin entrar en polémicas, Panatta consideró que el partido entre Italia e Israel representa una buena ocasión para pedir por la paz, pero consideró que "debe ser un reclamo educado y sin violencia" y que el público que concurra al estadio de Udine "debería expresar su disenso hacia (la política del primer ministro israelí, Benjamin) Netanyahu y no contra el pueblo israelí".

"Si la iniciativa se limita a insultar o a silbar, entonces mejor no protestar. Me opongo a ese tipo de manifestaciones", explicó Panatta, quien supo expresar su repudio contra el régimen del dictador Augusto Pinochet cuando conquistó la Copa Davis con Italia (primera de la historia para ese país) ante el equipo sudamericano en Santiago de Chile en 1976 en una serie en la que, no por casualidad, lució una casaca roja.

"Esa fue la manera en la que elegimos protestar, pero durante 30 años ninguno se dio cuenta", explicó el extenista, que ese mismo año logró su único título de Grand Slam al conquistar Roland Garros.

Panatta fue consultado sobre cuál sería la mejor manera de hacerlo ahora, si arrodillándose mientras suena el himno, gesto que popularizó el mariscal de campo Colin Kaepernick para protestar contra la violencia policial y el racismo en Estados Unidos y que luego se hizo extensivo a otras disciplinas como el fútbol o la Fórmula 1, mostrando carteles o luciendo una cinta alusiva, como sucedió en otras ocasiones "No lo sé, no quiero decirlo o quizás ni siquiera importe. Lo importante es el mensaje y expresar la oposición a la guerra, pero con educación y sin violencia, sin insultar o agredir, algo a lo que siempre me opondré", destacó. (ANSA).