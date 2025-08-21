Gaza: Diputada contra Salvini

“Para él, el mundo entero, incluido el mundo del deporte, debería callarse y hacer la vista gorda frente al genocidio” contra el pueblo palestino “y ante la gente que muere de hambre”, agregó la legisladora que integra la Comisión de Cultura, Ciencia y Educación y la Comisión Parlamentaria Antimafia de la Cámara Baja.

El también vicepresidente del Consejo de Ministros, que expresó su oposición al pedido que la AIAC elevó a la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) para exigirle a la UEFA y a la FIFA la marginación de Israel, “debería avergonzarse y dedicarse a mantener los ferrocarriles y los aeropuertos en funcionamiento, ya que incluso en este ámbito sólo hay escándalos y fracasos”, destacó Piccolitti.

“El ministro (de Deportes, Andrea) Abodi tendría que intervenir con urgencia, inclusive a nivel internacional, para lograr la necesaria suspensión de Israel, en consonancia con lo ocurrido con otros países que han violado el derecho internacional”, consideró la diputada.

“Basta de esta hipocresía, que no es más que una forma de apoyar atrocidades ilegales desde todo punto de vista e inaceptables para cualquier persona con un mínimo de humanidad”, concluyó.

El debate en Italia en torno a la necesidad de sancionar a Israel no comenzó con el reclamo de la AIAC, cuyo presidente, Renzo Ulivieri, aclaró: “No se trata de hacer política, sino de una cuestión de humanidad”, al salir al cruce de las declaraciones de Salvini, quien afirmó no estar de acuerdo con el pedido y según el cual “los entrenadores deben hacer su trabajo como entrenadores porque para la diplomacia están los embajadores”.

“Quienes prohíben a los directores o bailarines rusos y quienes rechazan a los futbolistas, gimnastas o atletas israelíes no comprenden que el deporte es unidad”, agregó el ministro de Transporte e Infraestructura, al augurar que “en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 participen atletas de todo el mundo con sus banderas, ya sean israelíes, palestinos, rusos o ucranianos”.

Consultado por las declaraciones de Salvini y en diálogo telefónico con ANSA, Ulivieri respondió con ironía al afirmar: “No tengo nada que decirle al ministro de Transporte, salvo que los entrenadores también viajamos en tren” y considerar que “este es un tema que afecta nuestra condición humana y en el que nada tienen que ver la derecha o la izquierda”.

Más duro con Salvini resultó ser el diputado Mauro Berruto, responsable de las políticas deportivas del Partido Democrático (PD) e impulsor, junto con otros 44 legisladores, de un reclamo similar al de la AIAC ante la FIGC y el Comité Olímpico Italiano (CONI) para que Israel sea marginado de todas las competencias deportivas internacionales, algo que consideró como “un acto de justicia y no un gesto de venganza”, en su momento.

Berruto, que supo ser entrenador de la selección nacional masculina de voleibol, también se refirió con ironía al ministro al afirmar que “Salvini llegó puntualísimo e inevitable a comentar el reclamo de la AIAC con la frase: Los entrenadores deberían trabajar de entrenadores, que escuché cientos de veces y a la que le respondería entonces que los ministros de Transporte hagan sólo su trabajo como ministros de Transporte”.

“Según él, los deportistas deberían ser bufones de la Corte y mantenerse calladitos, tratando de divertir al público que paga”, continuó Berruto, antes de agregar: “No, ministro Salvini.

El deporte cuenta con una perspectiva privilegiada para obtener una visión del mundo" y recordarle que "desde la antigua Grecia es también una forma de representar la propia 'polis', la raíz misma de la palabra política".

"Le agradezco a la AIAC por haber tomado una posición sólida que demuestra que existen deportistas con coraje y con capacidad de saber leer con inteligencia las cosas que suceden en el mundo, en un país donde todos creen que pueden ser entrenadores", agregó el diputado, aunque algunos de sus colegas se expresaron en sentido contrario. (ANSA).