“Sería deseable que las autoridades italianas se abstuvieran de hacer declaraciones, a través de sus propios funcionarios deportivos, responsables de la preparación de los Juegos Olímpicos, que distorsionen el sentido y la importancia de la tarea que se les encomendó”, se lee en un mensaje publicado por la embajada de Rusia en su cuenta de Facebook.

“El ministro, tras expresar su oposición a la exclusión de los atletas israelíes de las competiciones deportivas internacionales, declaró que la exclusión de Rusia, por el contrario, está justificada, ya que sus acciones son de naturaleza mucho más ‘sangrienta’. Este es un claro ejemplo de la ‘doble moral’ de los representantes del establishment occidental”, agrega la sede diplomática.

Los dichos de Abodi siguieron al anticipo de Andrea Varnier, administrador delegado de la Fundación Milán-Cortina 2026, sobre la idea de proponer la tregua olímpica ante la ONU en noviembre de cara a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos del año próximo.

El texto de la embajada rusa refiere que Abodi, “en respuesta a la pregunta de un periodista sobre la pertinencia de excluir a los atletas israelíes de las competiciones deportivas internacionales para presionar al gobierno israelí (en relación con la situación en Gaza), afirmó que tal decisión supondría un retroceso respecto a la función principal del deporte, que es unir, no dividir”.

“Una declaración así sería bienvenida”, resalta la embajada de Rusia, cuyos atletas sólo pueden presentarse de manera independiente, sin lucir los colores de su bandera, ni escuchar la ejecución de su himno en las competencias internacionales.

“Desafortunadamente, el ministro italiano, como dice la frase rusa, ‘empezó con buen pie y terminó fatal’. El doctor Abodi se contradijo, añadiendo que la exclusión de Rusia de las competiciones deportivas internacionales, por el contrario, está justificada, ya que sus acciones son mucho más sangrientas”, insiste la nota.

“Este es un claro ejemplo de la doble moral de los representantes del establishment occidental. Sería interesante saber qué criterios se utilizan en Italia para determinar la gravedad de un conflicto”, cuestiona el texto.

“Lamentablemente, el número de conflictos sigue creciendo.

También nos gustaría preguntar cómo evalúa Italia los datos oficiales según los cuales, desde que el régimen de Kiev inició la llamada ‘Operación Antiterrorista’ —en realidad, una guerra contra su propia población rusoparlante del Donbás—, de 2014 a 2022, 14.000 civiles ucranianos murieron y más de 500 niños resultaron muertos o mutilados como consecuencia de sus acciones”, recuerda la nota.

“Nadie en Occidente ha movido un dedo para obligar al régimen de Kiev a poner fin a este derramamiento de sangre.

Por no hablar de la exclusión de los atletas ucranianos de las competiciones deportivas internacionales", añade el comunicado.

"Al contrario, de repente se ha empezado a ejercer la máxima presión sobre Rusia, que, en cambio, ha salido en defensa de la población civil del Donbás para poner fin a la masacre y a la guerra", completa el mensaje de la embajada.

Ivo Ferriani, presidente de la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (FIBT) y único italiano en el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional (COI), reveló que el tema de los atletas rusos estuvo "en discusión" desde la asunción de la zimbabuense Kirsty Coventry como nueva presidenta de la entidad en reemplazo del alemán Thomas Bach.

Ferriani expresó en diálogo con ANSA que la próxima reunión del COI está programada a mediados de septiembre en Milán, "pero no sé qué desarrollos pueda haber y, en cualquier caso, no hablo de asuntos internos dentro del Comité Ejecutivo", aclaró.

El titular de la FIBT recordó además que Coventry anunció tras imponerse en las elecciones que se discutirá el tema de los atletas de Rusia y Bielorrusia respecto de Milán-Cortina 2026.

"Apenas está comenzando su mandato", subrayó Ferriani respecto de Coventry y su intención de volver a discutir el tema de los atletas de esos dos países, que en los Juegos Olímpicos de París 2024 sólo fueron admitidos como neutrales, sin himnos ni banderas, y con la condición de que no se alinearan abiertamente con la guerra.

"Siempre estoy del lado de los atletas, de todos ellos, todos iguales. Existen otros instrumentos en estos casos, como la ONU.

Conozco atletas que no pudieron participar en Moscú 80, pero eso no cambió los hechos. Repito, siempre estoy del lado de los atletas, siempre que no se alineen claramente con la guerra", remarcó Ferriani, al recordar el boicot a aquellos Juegos.

Los dichos de Abodi, tras una reunión celebrada en la víspera en Rimini, se conocieron días después de la polémica iniciada tras el pedido de la Asociación de Entrenadores de Fútbol de Italia (AIAC) de excluir a Israel de las competencias internacionales.

La carta enviada por la AIAC a la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) se conoció el martes 19 de agosto, veinte días antes de la visita de la "azzurra" a Israel en Hungría por la sexta fecha del Grupo I de las Eliminatorias europeas al Mundial 2026.

Italia también recibirá a Israel el 14 de octubre en el Estadio Friuli de Udine por la octava fecha de esa zona de las Eliminatorias europeas a la Copa del Mundo prevista en Estados Unidos, México y Canadá.

Muchos parlamentarios italianos pidieron la cancelación del partido previsto en Udine, o al menos un gesto simbólico contundente, pero Abodi aseguró que ese duelo se jugará tal como está previsto. (ANSA).