Gaza: emergencia habitacional, prioridad del comité técnico

Se trata de "un modo de devolver la dignidad a los ciudadanos palestinos que hoy viven en tiendas azotadas por el viento", afirmó el presidente del organismo, Ali Shaath, en su primera entrevista concedida a Cairo News.

"Nuestra prioridad absoluta —agregó— es el pueblo palestino y queremos devolverle la esperanza después de dos años de guerra".

Como primera medida, el comité dispuso la provisión urgente de 200.000 unidades habitacionales prefabricadas, que estarán ubicadas en "lugares que permitan la prestación de servicios de educación, salud y seguridad".

También está prevista la reconstrucción de hospitales, luego de que 38 centros de salud fueran destruidos por Israel, junto con el 85% de las viviendas de la Franja.

"Devolver la dignidad a las personas será el objetivo principal del organismo", subrayó Shaath, mientras el comité permanece reunido en El Cairo a la espera de un retiro israelí que permita su traslado a territorio palestino.

Aunque centrado en cuestiones prácticas, el trabajo del comité se desarrolla en un marco político que su presidente dejó claro desde el inicio: "el liderazgo palestino desea que el comité sea un vínculo entre la Franja de Gaza y Cisjordania para realizar el sueño nacional".

En ese sentido, Shaath explicó que los integrantes fueron seleccionados entre "15 figuras palestinas moderadas, profesionales y técnicas", es decir, "personas con una larga trayectoria en desarrollo, asistencia y trabajo humanitario en la Franja de Gaza".

En otra entrevista con Cairo News, el jefe del Comité Técnico Palestino afirmó que "lo más importante ahora es establecer un fondo a nivel mundial, una banca para la reconstrucción y la ayuda a la Franja de Gaza".

Según detalló, "los países donantes han brindado apoyo financiero al comité y establecieron un presupuesto por dos años, pero después de dos años de guerra, los ciudadanos de Gaza necesitan más ayuda".

Por ello, lanzó un llamado a la comunidad internacional "para que el pueblo palestino reciba apoyo y supere la difícil situación en la que vive".

Shaath también agradeció "a Trump y a su administración, y a todos los países que han brindado asistencia en la medida de sus posibilidades", con un reconocimiento especial a Egipto "por su extraordinario apoyo".

Egipto tendrá un rol central en la ejecución de las obras.

"El plan de reconstrucción egipcio se basa en ayuda, infraestructura y vivienda; ha sido aprobado por la Liga Árabe y los países islámicos, y fue recibido favorablemente por la Unión Europea", explicó Shaath, al señalar que será en ese marco donde el comité concentrará su labor. (ANSA).