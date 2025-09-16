"Gaza está ardiendo", afirma Israel al lanzar una operación terrestre

JERUSALÉN/EL CAIRO, 16 sep (Reuters) - Israel anunció el martes el inicio de su esperada operación terrestre en la ciudad de Gaza, diciendo que "Gaza está ardiendo".

Un oficial militar israelí dijo que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) habían comenzado la fase principal de su operación terrestre en la ciudad de Gaza, el principal centro urbano del enclave, donde Israel ha ordenado huir a cientos de miles de residentes.

Las Fuerzas de Defensa israelíes dieron pocos detalles iniciales, pero afirmaron que sus soldados habían comenzado a "desmantelar la infraestructura terrorista de Hamas en la ciudad de Gaza".

"Gaza está ardiendo", publicó en la red social X el ministro de Defensa, Israel Katz. "Las FDI golpean con puño de hierro la infraestructura terrorista y los soldados de las FDI luchan con valentía para crear las condiciones necesarias para la liberación de los rehenes y la derrota de Hamas".

Los residentes dijeron que el bombardeo de la ciudad se había intensificado drásticamente en los últimos dos días, con explosiones más fuertes que destruyeron decenas de casas, y barcos navales que se unieron a los tanques y aviones en el bombardeo de la costa.

"Hemos lanzado una gran operación en Gaza", dijo Netanyahu al comienzo de su testimonio ante el tribunal en un juicio por corrupción en curso. (Información de Steven Scheer y Maayan en Jerusalén; Nidal al-Mughrabi en El Cairo; Christian Martinez, Alexander Cornwell, Enas Alashray y Yomna Ehab; redacción de Tom Perry; edición de Peter Graff; edición en español de María Bayarri Cárdenas)