"Gaza está ardiendo", dice Israel, que lanza una enorme ofensiva terrestre

Por Steven Scheer y Nidal al-Mughrabi

JERUSALÉN/EL CAIRO, 16 sep (Reuters) - Israel inició el martes un asalto terrestre a la ciudad de Gaza con el que amenazaba desde hace tiempo y dijo que "Gaza está ardiendo", en lo que palestinos describieron como el bombardeo más intenso que habían presenciado en dos años de guerra.

Un oficial militar israelí dijo que las tropas de tierra se estaban adentrando en la principal ciudad del enclave y que el número de soldados aumentaría en los próximos días para hacer frente a los 3000 combatientes de Hamás que las FDI creen que siguen en la ciudad.

"Gaza está ardiendo", publicó en la red social X el ministro de Defensa, Israel Katz. "Las FDI golpean con puño de hierro la infraestructura terrorista y los soldados de las FDI luchan con valentía para crear las condiciones necesarias para la liberación de los rehenes y la derrota de Hamás".

Al lanzar el asalto, el Gobierno de Israel desafió a los líderes europeos que amenazaron con sanciones, y las advertencias de incluso algunos de los propios mandos militares de Israel de que podría ser un error costoso. Pero Washington ofreció su aparente bendición, transmitida por el secretario de Estado, Marco Rubio.

En la última expresión de alarma internacional, una Comisión de Investigación de Naciones Unidas concluyó que Israel había cometido un genocidio en Gaza, incitado por altos cargos, entre ellos el primer ministro Benjamin Netanyahu. Israel calificó la evaluación de "escandalosa" y "falsa".

CADÁVERES BAJO LOS ESCOMBROS Y MILES HUYEN

Las autoridades sanitarias de Gaza informaron de la muerte de al menos 40 personas, la mayoría en la ciudad de Gaza, en las primeras horas del asalto del martes, mientras los ataques aéreos barrían la ciudad y los tanques avanzaban.

En el lugar donde un misil había destruido dos edificios residenciales de varias plantas en mitad de la noche, la gente trepaba por una inmensa pila de hormigón destruido para sacar a las víctimas, mostraban imágenes obtenidas por Reuters.

Una mujer lloraba mientras sacaban el cadáver de un niño pequeño de entre los escombros, lo envolvían apresuradamente en una manta verde y se lo llevaban.

Abu Mohammed Hamed dijo que varios de sus familiares habían resultado heridos o muertos, entre ellos un prima cuyo cuerpo quedó atrapado por un bloque de hormigón: "No sabemos cómo sacarla.

“Llevamos trabajando en ello desde las 3 de la mañana”.

Israel renovó sus llamamientos a los civiles para que se marchen, y largas columnas de palestinos se dirigieron hacia el sur y el oeste en carros tirados por burros, calesas, vehículos muy cargados o a pie.

“Están destruyendo torres residenciales, los pilares de la ciudad, mezquitas, escuelas y carreteras”, dijo a Reuters en un mensaje de texto Abu Tamer, un hombre de 70 años que realizaba el penoso viaje hacia el sur con su familia.

“Están borrando nuestros recuerdos”.

Horas antes de la escalada, Rubio ofreció el respaldo de Estados Unidos en una rueda de prensa junto a Netanyahu. Aunque Washington deseaba un final diplomático de la guerra, “tenemos que estar preparados para la posibilidad de que eso no vaya a ocurrir”, dijo.

Pero otros aliados de larga data se han mostrado reticentes ante lo que consideran un daño desproporcionado a la población civil. En Bruselas, un portavoz del ejecutivo de la UE dijo que acordaría el miércoles imponer nuevas sanciones a Israel, incluida la suspensión de ciertas disposiciones comerciales.

La ministra de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper, calificó el asalto de "imprudente y atroz" y pidió un alto el fuego inmediato. Se espera que Gran Bretaña y Francia se conviertan este mes en las primeras grandes potencias occidentales en reconocer la independencia palestina.