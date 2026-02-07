Gaza: Guardiola responde

Fue durante el evento "Act x Palestine" celebrado en Barcelona la semana pasada, cuando el entrenador del Manchester City afirmó sin pelos en la lengua: "Hemos dejado abandonados" a los niños palestinos, que son mayoría al igual que las mujeres entre las más de 70.000 víctimas civiles provocadas por Israel en una masacre que no se detiene a pesar del alto el fuego.

"Las bombas buscan crear silencio", dijo también Guardiola, quien hoy reiteró: "Lo que he dicho, en esencia, fue: ¨Cuántos conflictos hay en el mundo? Muchos. Los condeno todos. Se está asesinando a personas inocentes; sea en Palestina, en Ucrania o en Sudán. Donde sea que ocurra, condeno todo esto. No dije que un país sea más importante que otro, no. Si no entienden mi mensaje, no hay problema", explicó.

Mientras muchos elogiaron por su valentía para decir las cosas por su nombre aprovechando la dimensión de sus palabras por ser un personaje público, el "Jewish Representative Council" de Manchester, que representa a la comunidad judía en el Gran Manchester, la segunda más grande del Reino Unido con más de 25.000 habitantes, lo cuestionó y afirmó que "por ser un entrenador y más allá de sus buenas intenciones, debería concentrarse en el fútbol".

De paso, la entidad expresó su preocupación al advertir que las declaraciones de Guardiola podrían alimentar los sentimientos antisemitas y lo criticó por no haber apoyado públicamente el ataque terrorista perpetrado en octubre del año pasado contra la sinagoga de Heaton Park, en Manchester, en el que dos personas perdieron la vida. (ANSA).