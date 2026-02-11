Gaza: Hamás apoya plan Trump, pero no se desarma

"Apoyaremos a los tecnócratas palestinos. Les daremos el control de 10.000 policías en la Franja de Gaza", declaró Hamdan en una entrevista con la emisora pública noruega NRK. Pero "mantendremos a las milicias", añadió, discrepando con la petición estadounidense.

"En lugar de pedirle a Israel que ponga fin a la ocupación, piden a las víctimas que abandonen su lucha por la libertad", enfatizó el dirigente de Hamás. "Nuestras armas son para proteger a nuestro pueblo de los ataques israelíes. Mientras Israel ocupe Palestina, seguiremos combatiéndola", advirtió.

Hamdan afirmó que con el ataque terrorista contra Israel del 7 de octubre de 2023, Hamás había logrado el "aislamiento de Israel".

Consultado sobre si, con más de 70.000 víctimas palestinas, esa circunstancia "valió la pena", respondió: "¿Se puede poner precio a vivir en un país libre? Si Noruega hubiera sido ocupada por otro país, ¿lo aceptarían porque la gente tiene derecho a vivir sin ser asesinada? ¿Qué sentido tiene la vida cuando se puede elegir entre ser esclavo o ser asesinado?".

(ANSA).