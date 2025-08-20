Gaza: polémica por pedido de sanciones a Israel

“No se trata de un asunto político, pero la política quiso intervenir”, agregó Ulivieri, al aludir a quienes cuestionaron el reclamo de la AIAC, como lo hizo hoy el vicepresidente de Consejo de Ministros y ministro de Infraestructura y Transporte de Italia, Matteo Salvini.

“Los entrenadores deben hacer su trabajo como entrenadores porque para la diplomacia están los embajadores”, comentó el también secretario federal de la Liga (ex Liga Norte), al refrendar su oposición al pedido de la AIAC: “No estoy de acuerdo en absoluto”, dijo Salvini.

“Quienes prohíben a los directores o bailarines rusos y quienes rechazan a los futbolistas, gimnastas o atletas israelíes no comprenden que el deporte es unidad”, agregó el ministro al augurar que “en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 participen atletas de todo el mundo con sus banderas, ya sean israelíes, palestinos, rusos o ucranianos”.

La última alusión pareció apuntar a quienes criticaron la doble vara tanto de la FIFA, como de otras federaciones deportivas e incluso del Comité Olímpico Internacional (COI) al sancionar a los equipos y selecciones rusos tras el estallido de la guerra con Ucrania, en febrero de 2022, pero sin haber aplicado un castigo similar a los de Israel, que desde el ataque perpetrado por Hamas el 7 de octubre de 2023, masacró a unos 61.000 civiles palestinos en Gaza.

Consultado por las declaraciones de Salvini y en diálogo telefónico con ANSA, Ulivieri respondió con ironía al afirmar: “No tengo nada que decirle al ministro de Transporte, salvo que los entrenadores también viajamos en tren” y considerar que “este es un tema que afecta nuestra condición humana y en el que nada tienen que ver la derecha o la izquierda”.

El dirigente tomó como ejemplo a Paolo Panattoni, alcalde de San Giuliano Terme (localidad de la provincia de Pisa), al recordar que “la mamá de la niña palestina muerta en Pisa solicitó poder sepultarla en Italia bajo el ritual musulmán y el alcalde se lo concedió, sentando un precedente y habiendo tenido un gran gesto que merece ser destacado”.

Más duro con Salvini resultó ser el diputado Mauro Berruto, responsable de las políticas deportivas del Partido Democrático (PD) e impulsor, junto con otros 44 legisladores, de un reclamo similar al de la AIAC ante la FIGC y el Comité Olímpico Italiano (CONI) para que Israel sea marginado de todas las competencias deportivas internacionales, algo que consideró como “un acto de justicia y no un gesto de venganza”, en su momento.

Berruto, que supo ser entrenador de la selección nacional masculina de voleibol, también se refirió con ironía al ministro al afirmar que “Salvini llegó puntualísimo e inevitable a comentar el reclamo de la AIAC con la frase: Los entrenadores deberían trabajar de entrenadores, que escuché cientos de veces y a la que le respondería entonces que los ministros de Transporte hagan sólo su trabajo como ministros de Transporte”.

“Según él, los deportistas deberían ser bufones de la Corte y mantenerse calladitos, tratando sólo de divertir al público que paga”, continuó Berruto, antes de agregar: “No, ministro Salvini.

El deporte cuenta con una perspectiva privilegiada para obtener una visión del mundo" y recordarle que "desde la antigua Grecia es también una forma de representar la propia 'polis', la raíz misma de la palabra política".

"Le agradezco a la AIAC por haber tomado una posición sólida que demuestra que existen deportistas con coraje y con capacidad de saber leer con inteligencia las cosas que suceden en el mundo, en un país donde, por el contrario, todos creen que pueden ser entrenadores", agregó el diputado.

Pero así como Berruto respaldó la iniciativa de sus ex colegas, otros políticos salieron a cuestionarla, como el ex senador Carlo Giovanardi (del conservador Nueva Centroderecha) o la senadora Michaela Biancofiore, ex subsecretaria de Estado y presidenta del grupo que representa en la Cámara Alta a la coalición "Cívica de Italia - Nosotros, los moderados".

Giovanardi lo hizo con una nota en la que recordó que "el terrorismo azotó al deporte en el pasado, como en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, donde fueron masacrados 11 atletas del equipo israelí", así como al aludir al ataque perpetrado por Hamas el 7 de octubre de 2023 "en el que mataron a más de 1000 israelíes, incluidos mujeres y niños, derivó en un conflicto que tuvo graves repercusiones para la población civil en Gaza".

"Mientras tanto, los terroristas de Hamas continúan reteniendo a rehenes judíos, tanto vivos como muertos, con un vergonzoso trato a cambio de su posible regreso, reiterando su voluntad de borrar a Israel de la faz de la tierra", destacó Giovanardi, aun cuando reconoció que "la sociedad democrática israelí está dividida sobre cómo afrontar esta situación, entre quienes apoyan a (al primer ministro, Benjamin) Netanyahu y quienes critican su política".

"En este contexto, resulta increíble que la AIAC reclame la marginación de Israel de las competencias internacionales, criminalizando a un pueblo que a lo largo de la historia pagó con millones de muertos por el antisemitismo. Por eso, le pedimos que retire su propuesta", completó el ex senador en línea con lo expresado por Biancofiore, según la cual esto "alimenta el antisemitismo que se está gestando en un mundo que ha olvidado los horrores del pasado reciente".

"Los dirigentes deportivos no deberían hacer política o propaganda", afirmó la senadora, que posiblemente sí haya aplaudido cuando el COI, la FIFA y las distintas federaciones sancionaron a los deportistas rusos tras la invasión a Ucrania, en febrero de 2022.

A pesar de cobrarse víctimas inocentes como sucede en toda guerra, aquel es un conflicto armado entre dos ejércitos, mientras que el genocidio en Gaza es perpetrado por militares israelíes contra la población civil, bajo el pretexto de combatir al terrorismo, asesinando inclusive a aquellos que se ven obligados a elegir entre morir de hambre o de un balazo.

