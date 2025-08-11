Gaza: propuesta de mediadores prevé liberar a todos los rehenes
Según informa Sky News Arabia, el acuerdo también exige la liberación de los prisioneros palestinos y la retirada del ejército israelí "bajo supervisión árabe-estadounidense" hasta que se alcance un acuerdo sobre el desarme de Hamas y su retirada del gobierno de Gaza.
Durante esta fase, Turquía y otros mediadores garantizarían que Hamas congele sus actividades militares, lo que permitiría las conversaciones para poner fin definitivamente a la guerra.
Si Hamas acepta los términos de la nueva propuesta, esta se enviará a los mediadores estadounidenses para su posterior transmisión a Israel, según informa Sky News Arabia, que presenta la iniciativa egipcia y qatarí como un intento de "eliminar cualquier excusa para que Benjamin Netanyahu ocupe Gaza". (ANSA).
