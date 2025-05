Gaza sigue esperando ayuda mientras aumenta la presión sobre Israel

By Nidal al-Mughrabi, James Mackenzie EL CAIRO/JERUSALÉN, 21 mayo (Reuters) - Los palestinos de Gaza seguían esperando el miércoles la prometida llegada de alimentos a pesar de la creciente presión internacional y nacional sobre el Gobierno israelí para que permita que llegue más ayuda a una población al borde de la hambruna tras 11 semanas de bloqueo. Según cifras militares israelíes, menos de 100 camiones de ayuda han entrado en Gaza desde el lunes, cuando el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu acordó levantar el bloqueo que llevado a los gazatíes a una lucha desesperada por sobrevivir. Mientras los ataques aéreos y el fuego de los tanques siguen hostigando el enclave, que han matado a decenas de personas el miércoles, panaderos y transportistas locales afirmaron que aún no habían recibido nuevos suministros de harina ni otros productos básicos. Abdel-Nasser al-Ajramy, jefe de la sociedad de propietarios de panaderías, dijo que al menos 25 panaderías a las que se había dicho que recibirían harina del Programa Mundial de Alimentos no habían visto nada y que no había alivio para el hambre de las personas que esperaban comida. "No hay harina, ni comida, ni agua", dijo Sabah Warsh Agha, una mujer de 67 años de la ciudad de Beit Lahiya, en el norte de Gaza, refugiada en un grupo de tiendas de campaña cerca de la playa en la ciudad de Gaza. "Antes obteníamos agua de la bomba, ahora la bomba ha dejado de funcionar. No hay gasóleo ni gasolina". La reanudación del asalto a Gaza desde marzo, tras un alto el fuego de dos meses, ha suscitado la condena de países que durante mucho tiempo se han mostrado cautos a la hora de expresar críticas abiertas a Israel. Incluso Estados Unidos, el aliado más importante del país, ha dado muestras de perder la paciencia con Netanyahu. Reino Unido suspendido las conversaciones con Israel sobre un acuerdo de libre comercio y la Unión Europea ha dicho que revisará un pacto sobre lazos políticos y económicos a causa de la "catastrófica en Gaza. Reino Unido, Francia y Canadá han amenazado con "acciones concretas" si Israel continúa su ofensiva. "UN ESTADO PARIA" Dentro de Israel, el líder de la oposición de izquierdas, Yair Golan, provocó esta semana una furibunda respuesta del Gobierno y sus partidarios cuando dijo que "un país cuerdo no mata bebés como pasatiempo" y dijo que Israel corría el riesgo de convertirse en un "Estado paria entre los demás países". Golan, exsubcomandante del ejército israelí que acudió en solitario a rescatar a las víctimas del ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, lidera un partido con escaso peso electoral. Los sondeos de opinión muestran un amplio apoyo a un alto el fuego que incluya la devolución de todos los rehenes. Una encuesta de la Universidad Hebrea de Jerusalén esta semana mostraba un 70% a favor de un acuerdo. Netanyahu, que va a la zaga en las encuestas de opinión y se enfrenta a un juicio en su país por cargos de corrupción que él niega, así como a una orden de detención de la Corte Penal Internacional, se ha alineado hasta ahora con los partidarios de las medidas más drásticas. Los ataques aéreos y el fuego de tanques mataron el miércoles al menos a 34 personas en la Franja de Gaza, según informaron las autoridades sanitarias palestinas. El ejército israelí dijo que los ataques aéreos habían alcanzado 115 objetivos, entre los que se encontraban lanzacohetes, túneles e infraestructuras militares no especificadas. Israel lanzó su campaña en Gaza en respuesta al ataque de Hamás del 7 de octubre, en el que murieron unas 1200 personas según los cálculos israelíes y 251 rehenes fueron secuestrados en Gaza. La ofensiva israelí ha matado a más de 53.600 palestinos, según las autoridades sanitarias de Gaza, y ha devastado la franja costera, donde los grupos de ayuda afirman que los síntomas de desnutrición grave son generalizados. (Información de Nidal al-Mughrabi y James Mackenzie; edición de Philippa Fletcher; edición en español de Jorge Ollero Castela)