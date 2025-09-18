Gaza sufre un apagón de telecomunicaciones ante el avance de los tanques israelíes

Por Nidal al-Mughrabi

EL CAIRO, 18 sep (Reuters) -

Los tanques israelíes fueron vistos en dos zonas de la ciudad de Gaza que son puertas de entrada al centro de la ciudad, dijeron los residentes el jueves, mientras que las líneas de teléfono estaban cortadas en toda la Franja de Gaza, una señal de que las operaciones terrestres probablemente se intensificarían de forma inminente.

Las fuerzas israelíes controlan los suburbios orientales de la ciudad de Gaza y en los últimos días han estado golpeando las zonas de Sheikh Radwan y Tel Al-Hawa, desde donde se situarían para avanzar sobre las áreas centrales y occidentales, donde se refugia la mayor parte de la población.

“La desconexión de los servicios de internet y teléfono es un mal presagio. Siempre ha sido una mala señal de que algo muy brutal va a ocurrir”, dijo Ismail, que solo dio un nombre. Estaba utilizando una e-SIM para conectar su teléfono, un método peligroso ya que requiere buscar un terreno más elevado para recibir señal.

“La situación a mi alrededor es muy desesperada. La gente en las tiendas y en las casas está muy preocupada por sus vidas. Muchos no pueden permitirse marcharse, pero muchos no quieren hacerlo”, dijo desde una zona costera del oeste de la ciudad.

PRINCIPALES RUTAS DE LA RED EN EL PUNTO DE MIRA, SEGÚN UNA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

Al menos 14 palestinos murieron el jueves por ataques o disparos israelíes en toda la Franja de Gaza, nueve de ellos en la ciudad de Gaza, según informaron las autoridades sanitarias locales.

La Compañía Palestina de Telecomunicaciones dijo en un comunicado que sus servicios habían quedado interrumpidos "debido a la agresión en curso y a los ataques contra las principales rutas de la red".

En su última declaración a los medios de comunicación, el ejército israelí afirmó que las tropas estaban ampliando sus operaciones en la ciudad de Gaza, desmantelando lo que denominó "infraestructura terrorista" y "eliminando terroristas".

El comunicado no mencionaba el apagón de las telecomunicaciones ni daba detalles sobre los movimientos de tanques.

También afirmaba que el ejército seguía operando en Jan Yunis y Ráfah, en el sur.

Cientos de miles de palestinos han huido de la ciudad de Gaza desde que Israel anunció el 10 de agosto su intención de tomar el control, pero un número aún mayor se ha quedado allí, ya sea en casas destrozadas entre las ruinas o en campamentos improvisados con tiendas de campaña.

El ejército ha estado lanzando panfletos instando a los residentes a huir hacia una "zona humanitaria" designada en el sur del territorio, pero las condiciones allí son terribles, con alimentos, medicinas y espacio insuficientes y refugios inadecuados.

Israel afirma que quiere al grupo miliciano palestino Hamás en sus bastiones y liberar a los últimos rehenes que siguen retenidos en Gaza, pero su última gran ofensiva tras dos años de guerra devastadora ha provocado la condena internacional.

(Información de Estelle Shirbon; edición de Sharon Singleton; editado en español por Patrycja Dobrowolska)