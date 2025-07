Gaza suma cerca de 30 muertos, sin tregua tras una semana de negociaciones entre Israel y Hamas

Al menos 29 palestinos murieron este domingo en la Franja de Gaza en nuevos ataques israelíes, indicó la Defensa Civil del enclave costero, cuando las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás cumplen una semana sin acuerdo de tregua.

Las dos partes en conflicto se acusan mutuamente de obstaculizar las conversaciones lanzadas el 6 de julio en Doha, en las que Catar, Egipto y Estados Unidos ejercen de mediadores.

El objetivo es alcanzar una tregua que trace la salida a más de 21 meses de conflicto y destrucción.

Este mismo domingo, la Defensa Civil reportó otros 29 muertos en una serie de ataques israelíes en distintos puntos de la Franja de Gaza.

El portavoz del cuerpo de rescatistas, Mahmud Basal, aseveró que entre las víctimas hay mujeres y niños fallecidos en unos ataques contra unas viviendas en Ciudad de Gaza.

Otro de los ataques israelíes, en este caso con un dron, alcanzó según él un punto de distribución de agua potable en una zona para desplazados cerca del campo de refugiados de Nuseirat, donde murieron ocho personas, entre ellas seis menores.

La situación humanitaria es catastrófica, y la gran mayoría de la población del enclave, que cuenta con más de 2 millones de habitantes, se ha visto obligada a desplazarse más de una vez.

El sábado, siete agencias de la ONU advirtieron en una declaración conjunta que la escasez de combustible en Gaza alcanzó "niveles críticos", y podría constituir "una nueva carga insoportable para una población al borde de la inanición".

El conflicto comenzó con el ataque sorpresa del movimiento islamista palestino Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, que causó 1219 muertos del lado israelí, en su mayoría civiles, de acuerdo con un recuento de AFP en base a fuentes oficiales.

Los islamistas secuestraron además aquel día a 251 personas. Cuarenta y nueve siguen cautivas en Gaza, de las cuales 27 fueron declaradas muertas por el ejército.

Más de 57.800 palestinos, en su mayoría civiles, han muerto en las operaciones de represalias del ejército israelí en Gaza, según datos del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, considerados fiables por la ONU.

Todos los días, la Defensa Civil reporta decenas de muertos en los bombardeos israelíes.

Las imágenes de la AFP muestran habitualmente los restos mortales llevados a los hospitales, incluyendo los de niños. - Negociaciones difíciles - El sábado, una fuente palestina cercana a las negociaciones indicó que Hamás rechaza "por completo" un plan de Israel que, según dijo, prevé "el mantenimiento de (sus) fuerzas en más del 40% de la superficie de la Franja de Gaza". Las negociaciones en Doha se enfrentan a "obstáculos y dificultades", dijo esta fuente a la AFP, incidiendo en la "insistencia de Israel" en ese plan. Según la fuente, el objetivo de Israel es "apiñar a centenares de miles de desplazados" en el sur de la Franja, "en preparación de un desplazamiento forzado de la población a Egipto u otros países". En respuesta, un responsable político israelí acusó la noche del sábado a Hamás de negarse "a hacer concesiones", y de llevar a cabo "una guerra psicológica destinada a sabotear las negociaciones". Una segunda fuente palestina habló no obstante de "avances" relativos a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, y el canje de rehenes por prisioneros palestinos en Israel. "Israel ha demostrado su voluntad de mostrarse flexible en las negociaciones", defendió el responsable israelí la tarde del sábado. Medios locales indicaron que este domingo podría presentarse en Doha otro plan de retirada de las tropas israelíes. En los últimos días, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reafirmó que, con esta guerra, su país busca liberar a los rehenes cautivos en Gaza, destruir las capacidades militares y de gobierno de Hamás y expulsar al movimiento islamista palestino del enclave. En Tel Aviv, miles de manifestantes se reunieron, como cada sábado noche, para exigir el regreso de los rehenes. "La ventana de oportunidad para devolver a casa a todos los rehenes está abierta de momento, pero no será el caso por mucho tiempo", alertó un ex cautivo, Eli Sharabi. bur/tp/avl/zm