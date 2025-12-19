Gaza ya no padece hambruna, según un observatorio mundial del hambre

Por Michelle Nichols

NACIONES UNIDAS, 19 dic (Reuters) -

Ya no hay hambruna en Gaza, dijo el viernes un observatorio mundial del hambre, después de que mejorara el acceso a las entregas de alimentos humanitarias y comerciales tras el frágil alto el fuego del 10 de octubre en la guerra entre Israel y Hamás, el grupo miliciano palestino.

La última evaluación de la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF) se produce cuatro meses después de que afirmara que 514.000 personas, casi una cuarta parte de los palestinos de Gaza, estaban sufriendo hambruna. El viernes advirtió de que la situación en el enclave seguía siendo crítica.

"En el peor de los escenarios, que incluiría la reanudación de las hostilidades y el cese de las entradas de ayuda humanitaria y comercial, toda la Franja de Gaza corre el riesgo de sufrir hambruna hasta mediados de abril de 2026. Esto subraya la grave y continua crisis humanitaria", afirma la CIF en el informe.

Israel controla todos los accesos a Gaza. COGAT, la agencia militar israelí que coordina la ayuda, negó en agosto que hubiera hambruna en Gaza. COGAT afirma que entre 600 y 800 camiones han entrado diariamente en Gaza desde el inicio de la tregua en octubre y que los alimentos constituían el 70% de todos esos suministros. Hamás cuestiona estas cifras y afirma que han entrado en Gaza mucho menos de 600 camiones al día. Agencias de ayuda han afirmado en repetidas ocasiones que es necesario que entre mucha más ayuda en Gaza y que Israel está impidiendo la entrada de los artículos necesarios, lo que Israel niega.

NO HAY HAMBRUNA, PERO LAS CONDICIONES SIGUEN SIENDO CATASTRÓFICAS

Según la CIF, en los últimos 15 años se han confirmado cinco hambrunas: en Somalia en 2011, en Sudán del Sur en 2017 y 2020, en Sudán en 2024 y, más recientemente, en Gaza en agosto. Para que una región sea clasificada como en hambruna, al menos el 20% de la población debe estar sufriendo escasez extrema de alimentos, uno de cada tres niños padecer desnutrición aguda y dos personas de cada 10.000 morir diariamente por inanición o desnutrición y enfermedad.

"Ninguna zona está clasificada en hambruna", dijo el viernes la CIF sobre Gaza. "La situación sigue siendo muy frágil y depende de un acceso humanitario y comercial sostenido, ampliado y constante".

Incluso si una región no ha sido clasificada como en hambruna porque no se han alcanzado esos umbrales, la CIF puede determinar que los hogares están sufriendo condiciones catastróficas, que describe como una falta extrema de alimentos, inanición y un riesgo significativamente mayor de desnutrición aguda y muerte.

La CIF dijo el viernes que más de 100.000 personas en Gaza estaban sufriendo condiciones catastróficas, pero preveía que esa cifra se redujera a unas 1.900 en abril de 2026. Indicó que toda la Franja de Gaza estaba clasificada en fase de emergencia, un escalón por debajo de las condiciones catastróficas.

"Durante los próximos 12 meses, en toda la Franja de Gaza, se espera que cerca de 101.000 niños de entre 6 y 59 meses sufran desnutrición aguda y requieran tratamiento, con más de 31.000 casos graves", dijo la CIF.

"Durante el mismo periodo, 37.000 mujeres embarazadas y lactantes también sufrirán desnutrición aguda y necesitarán tratamiento", añadió.

(Información de Michelle Nichols en las Naciones Unidas, Reuters en Gaza, Nidal al-Mughrabi en El Cairo y Olivia Le Poidevin en Ginebra; edición de Matthew Lewis; editado en español por Patrycja Dobrowolska)